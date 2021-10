6h Bahrain: Weitere Stimmen zum fünften Lauf der WEC

Toyota feierte beim 6h Rennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) den nächsten Doppelsieg und konnten bereits vorzeitig den Titel in der Team-WM klarstellen. Das sagen wichtige Player aus dem WEC-Paddock zum Renngeschehen.

In der FIA WEC gab es den nächsten Doppelsieg von Toyota. Beim 6h Rennen in Bahrain triumphierten Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López im GR010 Hybrid vor den Teamkollegen Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley. Alpine hatte keine Chance auf dem Sieg. In der GTE-Pro-Klasse war wieder einmal Porsche erfolgreich. Hier nun weitere Stimmen aus Bahrain.

Mike Conway - Sieger Hypercar auf Toyota GR010 Hybrid

«Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Es ist super, maximale Punkte zu bekommen und die Weltmeisterschaft für das Team zu sichern. Es war eine großartige Arbeit der gesamten Crew - außerdem haben meine Teamkollegen den ganzen Tag wirklich eine gute Leistung erbracht. In meinem Stint ging es von Anfang an darum, die Reifen zu managen. Es gab viele Unbekannte, weil wir noch nie zuvor die Reifen so weit beansprucht hatten. Aber es hat alles gut geklappt. Es ist ein positiver Tag für uns in der Fahrerwertung. Aber nächste Woche geht es nochmals zur Sache. Wir müssen hart arbeiten, um den Titel zu holen.»

Brendon Hartley - Platz zwei Hypercar auf Toyota GR010 Hybrid

«Auto #7 war etwas schneller als wir und sie haben verdient gewonnen. Wir hatten einige Probleme mit dem Reifenverschleiß und ich hatte ein oder zwei Dinge mit dem Auto. Aber wir werden daraus lernen. Wir kämpfen noch immer um die Fahrer-Weltmeisterschaft, aber das Auto #7 hat es uns im letzten Rennen schwer gemacht. Es ist eine großartige Leistung des Teams, die Hypercar-Weltmeisterschaft im ersten Jahr zu gewinnen, also herzlichen Glückwunsch an alle. Ich weiß, wie viel harte Arbeit darin steckt und jeder im Team hat diesen Titel verdient.»

Ferdinand Habsburg - Sieger LMP2 auf Oreca 07

«Ich kann kaum glauben, dass wir das Rennen gewonnen haben, nachdem wir zu Beginn des Wochenendes etwas zu kämpfen hatten. Es war das erste Mal für das Team auf einer Strecke, die ganz anders war als das, was wir in der Saison sonst hatten. Wir waren etwas nervös wegen unserer Wettbewerbsfähigkeit. Aber wir steckten alle unsere Köpfe zusammen, blieben gestern Abend lange auf und nahmen ein paar Änderungen vor, die in die richtige Richtung gingen. Trotzdem sind wir von Platz 7 gestartet, einer der schlechtesten Qualifikationsplätze in diesem Jahr - und haben es bis zum Sieg geschafft. Ich kann es immer noch nicht glauben.»

Alex Brundle - Platz sechs LMP2 auf Oreca 07

«Wir haben geführt, das war gut und wir hatten viel Speed im Auto. Dann versagte die Türverriegelung. Ich habe es ein paar Runden versucht, konnte die Tür jedoch nicht schließen und musste zurück in die Box kommen, damit das Team die Reparatur durchführte. Wir haben weitergemacht. Dann aber einen strategischen Fehler in Bezug auf die Anzahl der Reifen und wann sie verwendet werden dürfen begangen, der zu einer großen Strafe führt. Das war schade, wenn man bedenkt, wie hart das Team die ganze Zeit gearbeitet hat. Aber es gibt viele positive Dinge, die man mitnehmen kann.»

Neel Jani - Sieger GTE Pro auf Porsche 911 RSR

«Ein Doppelerfolg für den Porsche 911 RSR – besser geht es nicht. Wir lagen im gesamten Rennen sehr eng mit unserem Schwesterauto zusammen. Ganz am Ende haben sie uns nicht mehr angegriffen. Vielen Dank an die Kollegen! Für uns ist Platz eins enorm wichtig, um im Finale die beste Ausgangsposition in der Fahrer-Weltmeisterschaft zu haben. Wir liegen nur noch einen Punkt hinter den Führenden. In einer Woche geben wir beim Saisonfinale restlos alles, um alle Titel zu gewinnen.»

Richard Lietz - Zweiter GTE Pro auf Porsche 911 RSR

«Es war heute enorm wichtig, die Reifen über die Distanz zu bringen. Bahrain ist sehr fordernd, da ist Obacht angesagt. Wer den Grip-Höhepunkt zu Beginn auf frischen Reifen voll ausnutzt, bekommt am Ende eines Stints eine herbe Quittung. Daher lag unser Augenmerk jederzeit darauf, nicht zu viel Energie in die Reifen einzuleiten. Das ist uns gut gelungen. Wir haben zudem auf einen teaminternen Kampf verzichtet, denn dies hätte uns ganz sicher viel Zeit gekostet. Es war aus meiner Sicht ein perfektes Rennen für Porsche.»