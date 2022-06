Saison 2022 in FIA WEC für Sébastien Ogier beendet 22.06.2022 - 05:48 Von Oliver Müller

© LAT Sébastien Ogier im Fahrerlager der WEC

Der achtmalige Rallye-Weltmeister wird die letzten drei Rennen der FIA WEC in Monza, Fuji und Bahrain nicht bestreiten. Ogier nahm nur an drei Läufen der Sportwagen-WM teil. In Le Mans fuhr er auf Platz neun in der LMP2.