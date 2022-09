Nico Müller geht ins Hypercar-Programm von Peugeot

Der Schweizer schließt sich Peugeot an und wird den 9X8 in der Sportwagen-WM (FIA WEC) pilotieren. Für 2022 ist ein Test- und Entwicklungsprogramm angesetzt. Das Renndebüt erfolgt dann in der Saison 2023.

In den letzten Wochen deutete es sich im Hintergrund bereits an, doch nun folgte die Bestätigung: Nico Müller wird Werksfahrer von Peugeot in der Sportwagen-WM (FIA WEC) und tritt somit im kommenden Jahr auch bei den 24 Stunden von Le Mans für die französische Marke an. «Für mich ist es eine große Chance, zu einem Automobilhersteller zu wechseln, der in Le Mans und im Langstreckensport eine so beeindruckende Bilanz vorzuweisen hat, vor allem angesichts des neuen Reglements und des zu erwartenden starken Wettbewerbs. Beruflich gesehen ist es eine extrem spannende Herausforderung und ein Traum für jeden Fahrer», erklärt der Schweizer.

Müller war zuletzt bei Audi als Werksfahrer aktiv. Sein Ziel war es, mit der Marke aus Ingolstadt in die Königsklasse des Sportwagen-Sports zu wechseln. Das LMDh-Projekt von Audi wurde jedoch eingestellt, sodass Audi dem Schweizer diesen Wunsch nicht erfüllen konnte. Somit hat Audi am gestrigen Tag den Abschied Müllers verkündet. «Genau wie René Rast war Nico Müller ursprünglich als Fahrer für unser LMDh-Projekt vorgesehen», erklärte Audi-Motorsportchef Rolf Michl. «Nico hat sich mit Einsätzen in der LMP2-Klasse intensiv auf den Prototypen-Rennsport vorbereitet. Neben der Formel E sieht Nico seine Zukunft in Le Mans und im Prototypen-Rennsport. Das können wir ihm derzeit nicht bieten, deshalb haben wir uns schweren Herzens gemeinsam entschieden, ihn ziehen zu lassen und ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Traum zu verwirklichen.»

Bei Peugeot wird Müller nun in das Test- und Entwicklungsprogramm des 9X8 eingebunden. Sein erstes Rennen im Hypercar von Peugeot wird er dann 2023 bestreiten. Wer seine beiden Wagenpartner werden, hat Peugeot noch nicht verkündet.

Der 1992 geborene Müller hat sich zuletzt hauptsächlich in der DTM einen Namen gemacht. Er ist aber auch schon in der Formel E und im GT3-Sport erfolgreich unterwegs gewesen. 2015 gewann er beispielsweise das 24h Rennen auf dem Nürburgring. Seit 2022 fährt er für Vector Sport in der LMP2-Klasse der FIA WEC.

«Nico ist ein talentierter Fahrer mit einer beeindruckenden Bilanz in verschiedenen Rennserien, einschließlich der FIA WEC. Er ist in diesem Jahr einen LMP2-Prototypen gefahren und hat die Art von Geschwindigkeit und Konstanz gezeigt, die das Team PEUGEOT TotalEnergies von seinen Fahrern erwartet. Er hat eine gute Einstellung zum Team und ist fest entschlossen, in Le Mans und in der Weltmeisterschaft zu gewinnen», freut sich Technik Direktor Olivier Jansonnie über die Verpflichtung von Müller.