Diese Piloten sind den BMW M Hybrid V8 schon gefahren

Auch BMW-Neuzugang René Rast hat bereits einige Runden im BMW M Hybrid V8 gedreht. Die Testfahrten mit dem neuen LMDh werden nun in Amerika weitergeführt. Das Renndebüt findet bei den 24h Daytona 2023 statt.

2023 geht es im Prototypensport wieder richtig ab: Dann kommen die LMDh-Fahrzeuge in den Wettbewerb und fahren mit den LMH (Le Mans Hypercar) um die Siege. Sechs Hersteller haben sich bereits zum LMDh-Sport bekannt. So entwickeln derzeit Acura, Alpine, BMW, Cadillac, Lamborghini und Porsche ein entsprechendes Fahrzeug, wobei Alpine und Lamborghini erst 2024 das Renndebüt geben werden. BMW war mit seinem auf den Namen M Hybrid V8 getauften LMDh bislang zu Tests in Italien und Spanien unterwegs. Dabei standen Systemchecks, aber auch schon erste Performance-relevante Themen im Fokus.

Nach den Ausfahrten in Südeuropa geht die Testarbeit nun in Nordamerika weiter. Dabei arbeitet BMW mit dem Team RLL zusammen. Diese Mannschaft setzt den M Hybrid V8 dann 2023 auch bei den Rennen in der amerikanischen IMSA-Serie ein. Saisonstart ist bekanntlich im Januar bei den 24h Daytona. In der WEC wird der BMW-LMDh erst 2024 antreten. Dafür wird WRT das Einsatzteam.

«Die ersten Testwochen für den BMW M Hybrid V8 sind gut gelaufen», erklärt Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport. «Wir konnten schon viele Kilometer abspulen, dabei erste Schwächen, die bei einem neuen Fahrzeug vollkommen normal sind, aufdecken und zum Teil bereits beheben. Darüber hinaus war uns wichtig, das Feedback von möglichst vielen Fahrern einzuholen, um früh ein gutes Bild vom Fahrverhalten unseres Prototyps zu bekommen. Deren Rückmeldung ist in dieser frühen Phase bisher sehr positiv – alle sind begeistert von dem Potenzial, das unser LMDh-Fahrzeug bereits jetzt andeutet. Bei den Europa-Tests haben wir eine gute Basis gelegt. Nun geht es in den USA in die nächste intensive Entwicklungsphase.»

Lange Zeit gab es zudem Gerüchte, welche Piloten bereits am Steuer des BMW M Hybrid V8 gesessen haben. BMW hat nun tatsächlich eine entsprechende Liste veröffentlicht. So kamen bis jetzt die BMW M Werksfahrer Connor De Phillippi, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, Augusto Farfus, Nick Yelloly und Philipp Eng zum Einsatz. Auch das BMW Junior Team mit Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen durfte bereits LMDh-Luft schnuppern. Außerdem hat Neuzugang René Rast einige Runden im BMW M Hybrid V8 gedreht.