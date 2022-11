8h Bahrain: Pole-Position für Toyota bei Saisonfinale

Schnellstes Auto in der Qualifikation für die WEC 2022 in Bahrain: Der Toyota GR010 Hybrid

Brendon Hartley war in der Qualifikation für den letzten Saisonlauf 2022 der FIA WEC auf der Strecke in Bahrain nicht zu schlagen. Peugeot erstmals in Reihe eins. Dahinter der zweite Toyota. Porsche in GTE-Klasse vorne.

Die Qualifikation für die 8 Stunden von Bahrain ist beendet und Toyota steht auf dem ersten Startplatz. Brendon Hartley umrundete die 5,412 Kilometer lange Strecke im GR010 Hybrid in exakt 1:46,800 Minuten. Hartley hatte im Sommer bereits bei den 24h von Le Mans den ersten Startplatz erzielt. Der Neuseeländer und seine beiden Wagenpartner Sébastien Buemi und Ryo Hirakawa erhalten für die Bestzeit in der Qualifikation von Bahrain zudem einen WM-Punkt und führen die Tabelle nun mit einem Zähler Vorsprung an.

Freude auch im Lager von Peugeot: Denn Paul di Resta stellte einen der beiden 9X8 ebenfalls in Reihe eins. Der Schotte, der im Rennen mit Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne unterwegs sein wird, lag aber schon satte 0,810 Sekunden zurück. Seit dem Einstieg von Peugeot in die WEC ist es das beste Quali-Ergebnis überhaupt für einen 9X8.

Auch aus Reihe zwei werden je ein Toyota und ein Peugeot losfahren. Mit 0,938 Sekunden Rückstand lag Mike Conway auf Rang drei. Er teilt sich einen GR010 Hybrid mit Kamui Kobayashi und José María López. Vierter wurde der 9X8 rund um Loic Duval, Gustavo Menezes und Nico Müller, die 1,534 Sekunden zurücklagen. Platz fünf bei den Hypercars ging an den Alpine A480 von André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière. Hier stand ein Rückstand von 1,543 Sekunden zu Buche. In der LMP2-Klasse lag in der Qualifikation der Oreca 07 vom Real Team by WRT (Rui Andrade, Ferdinand Habsburg-Lothringen und Norman Nato) mit 1:50,330 Minuten an der Spitze. Diese Zeit setzte der Franzose Nato.

In der GTE-Pro-Klasse ging die erste Startposition an den Porsche 911 RSR von Gianmaria Bruni und Richard Lietz. Der Italiener Bruni war in der Qualifikation unterwegs und brachte eine Bestzeit von 1:56,143 Minuten zustande. «Ich bin sehr glücklich, die letzte Pole-Position für den 911 RSR in der Pro-Klasse eingefahren zu haben. Das hat sich das Auto auf jeden Fall verdient. Morgen wird aber ein langes Rennen», so Bruni.

Rang zwei ging an den Ferrari 488 GTE Evo von Miguel Molina und Antonio Fuoco, der einen Rückstand von 0,276 Sekunden anhäufte. Dahinter folgten der Porsche von Kévin Estre und Michael Christensen (+0,296) sowie der Ferrari von Alessandro Pier Guidi und James Calado (+0,329). Die Top Fünf komplettierte die Corvette C8.R von Tommy Milner und Nick Tandy. In der Am-Wertung sicherte sich wieder einmal Sarah Bovy im Ferrari von Iron Dames den ersten Startplatz. Sie fuhr eine Zeit von 1:59,186 Minuten. Start der 8h Bahrain ist am morgigen Samstag gegen 12:00 Uhr MEZ.