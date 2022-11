8h Bahrain: Peugeot mit Bestzeit im ersten Training

Jean-Eric Vergne setzte im ersten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) beim Saisonfinale in Bahrain die schnellste Runde. Nico Müller im zweiten Peugeot auf Platz zwei. Porsche in beiden GTE-Klassen vorne.

Das Saisonfinale 2022 der FIA WEC ist eröffnet. Am Donnerstagvormittag fand auf der Strecke in Bahrain bereits das erste freie Training statt. Dabei lag Peugeot ganz vorne im Klassement. Jean-Eric Vergne, der sich einen 9X8 mit Paul di Resta und Mikkel Jensen teilt, umrundete die 5,412 Kilometer lange Strecke in 1:50,536 Minuten.

Auch Platz zwei ging an Peugeot. Nico Müller, der in Bahrain sein Debüt im 9X8 gibt, lag final 0,877 Sekunden zurück. Der Schweizer fährt am Wochenende zusammen mit Loic Duval und Gustavo Menezes. Die Bestzeit von Peugeot kommt nicht wirklich überraschend. Denn bei den Hypercars der WEC wird seit 2021 bekanntlich auch die Balance of Performance (BoP) angewendet. Und da bekam Peugeot bei der Einstufung für Bahrain Zugeständnisse.

Rang drei im ersten freien Training ging an den Toyota GR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López, die 1,139 Sekunden zurücklagen. Danach folgten der Alpine A480 von André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière (+1,260 Sekunden) und der zweite Toyota von Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley (+1,381 Sekunden).

In der GTE Pro lag der Porsche von Kévin Estre und Michael Christensen mit 1:58,025 Minuten an der Spitze - gefolgt vom Ferrari 488 GTE Evo von Miguel Molina und Antonio Fuoco. Die GTE-Am Bestzeit markierte der Porsche vom Team Project 1 (Phillip Hyett/Gunnar Jeannette/Ben Barnicoat) mit 1:59,636 Minuten. In der LMP2-Klasse lag der Oreca 07 von AF Corse (François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera) mit 1:52,144 Minuten vorne. Das zweite freie Training der FIA WEC in Bahrain startet gegen 15:30 Uhr (mitteleuropäischer Zeit).