8h Bahrain: Einige Fakten zum Finale 2022 der FIA WEC

In der Dunkelheit: Ein Toyota GR010 Hybrid in Bahrain

In der Sportwagen-WM steht das letzte Saisonrennen 2022 an. Dabei kämpfen die Hypercars vom Toyota, Peugeot und Alpine um den Gesamtsieg. Das sind interessante Fakten und Informationen zum Event.

Das Saisonfinale am kommenden Samstag (12. November 2022) geht über die Distanz von acht Stunden. Das ist für die WEC eher ungewöhnlich, da die Rennen (außerhalb der 24h Le Mans natürlich) in der Regel sechs Stunden lang sind. Erstmals wurde übrigens im Jahre 2019 über acht Stunden in Bahrain gefahren. Somit hat das Format sogar schon eine gewisse Tradition.

Insgesamt ist Bahrain ein fester Bestandteil im WEC-Kalender. Seit Neugründung der Sportwagen-WM im Jahr 2012 wurde der kleine Inselstaat in jedem Jahr besucht – mit der Ausnahme von 2018. Während Audi im Debütjahr 2012 und 2016 siegreich war, setzte sich Porsche 2015 durch. Am erfolgreichste ist Toyota mit Siegen in den Jahren 2013, 2014, 2017, 2019 und 2020. Im Jahr 2021 absolvierte die WEC sogar zwei Rennen in Bahrain - eines ging über sechs und das andere über die nun üblichen acht Stunden. Auch hier gewann Toyota beide Rennen.

Den LMP1-Rundenrekord in Bahrain stellte Lucas di Grassi im Jahre 2016 mit 1:38,828 Minuten im Audi R18 auf. Die neuen Hypercars sind um einiges langsamer. 2021 fuhr Kamui Kobayashi im Toyota GR010 Hybrid eine Zeit von 1:46,250 Minuten. Kurios: 2019 schaffte Paul di Resta in einem LMP2 schon 1:44,869 Minuten und war somit schneller als die aktuellen Hypercars. Dies wird aber nicht mehr passieren. Denn die LMP2 wurden ja bekanntlich eingebremst.

Die ursprünglich einmal für die Formel 1 errichtete Stecke (der erste GP fand 2004 statt) liegt in Sakhir im Süd-Westen des Inselstaats Bahrain. Rund um das Gelände gibt es entweder Meer oder eine teilweise recht steinige Wüste. Doch auch ein kleiner Yachthafen und die Universität von Bahrain sind nicht weit entfernt. Die Hauptstadt Manama und der internationale Flughafen befinden sich genau am entgegengesetzten Ende der Insel. Jedoch ist die Rennstrecke über eine gut ausgebaute Schnellstraße sehr gut zu erreichen.

Wie bei den letzten Ausgaben wird der Lauf am Nachmittag gestartet (gegen 14:00 Uhr Ortszeit springen die Ampeln auf grün). So geht das 8-Stunden-Rennen bis in die Dunkelheit und lässt so etwas an Le-Mans-Feeling aufkommen. Damit jedoch eine gute TV-Übertragung gesichert ist, wurde im Jahr 2013 ein Flutlichtsystem installiert. Dieses besteht aus 495 Pfählen, die jeweils eine Länge von zehn bis 45 Meter aufweisen. Für die insgesamt ca. 5.000 Lichter haben die Arbeiter 500 Kilometer Kabel verlegt.

Zeitplan nach mitteleuropäischer Zeit

Donnerstag, 10. November 2022

Erstes freies Training ab 10:15 Uhr

Zweites freies Training ab 15:30 Uhr



Freitag, 11. November 2022

Drittes freies Training ab 09:00 Uhr

Qualifikation ab 14:50 Uhr



Samstag, 12. November 2022

Rennen ab 12:00 Uhr