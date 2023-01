So sieht der Cadillac V-LMDh 2023 in der FIA WEC aus

Cadillac hat das Design des Rennwagens für die Saison 2023 in der Sportwagen-WM gezeigt. Der V-LMDh ist hauptsächlich in Blau gehalten und soll an den «Le Monstre» von 1950 erinnern.

In der Saison 2023 steigt bekanntlich auch Cadillac in die Hypercar-Klasse der FIA WEC ein. Dazu wurde ein Prototyp nach LMDh-Bauart entwickelt. Passenderweise hat Cadillac den Rennwagen auch gleich auf den Namen V-LMDh getauft. Nun wurde das Aussehen des Autos enthüllt. Im vorderen Bereich dominiert die Farbe Blau. Im Heck dann eher Grau/Schwarz sowie auch ein wenig Gold und Rot.

Die blaue Hauptfarbe ist eine Hommage an 1950. In jenem Jahr war die amerikanische Marke erstmals bei den 24h Le Mans unterwegs - mit Briggs Cunningham’s spektakulärem «Le Monstre». Auch dieser hatte seinerzeit neben Weis die blaue Farbe lackiert bekommen. Zudem fuhr «Le Monstre» mit der Startnummer #2. Diese wird Cadillac auch in der WEC 2023 nutzen.

Gefahren wird der Cadillac in der WEC von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook. Das Trio nimmt im blauen V-LMDh aber auch an den 24h Daytona teil. Das ist der Auftakt der IMSA-Serie Ende Januar 2023. In der IMSA starten noch zwei weitere Cadillac, die in Rot (Pipo Derani, Alexander Sims und Jack Aitken) bzw. Gold (Sebastien Bourdais, Scott Dixon und Renger van der Zande) gehalten sind.

«Cadillac ist bereit, sich mit den Besten in Nordamerika und international zu messen - einschließlich eines der härtesten Rennen der Welt, den 24 Stunden von Le Mans», so Rory Harvey, Global Vice President von Cadillac. «Während Cadillac auf eine vollelektrische Zukunft hinarbeitet, fördert der brandneue V-LMDh unser Engagement für die Erforschung neuer fortschrittlicher Leistungstechnologien.» Der Saisonstart der FIA WEC ist übrigens auch in den USA und findet am 17. März 2023 bei den 1000 Meilen von Sebring statt.