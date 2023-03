Hertz Team JOTA zeigt Design des neuen Porsche 963

In Gold: So sieht der Porsche 963 vom Hertz Team JOTA aus

Auch die Klamottenmarke von NFL-Superstar Tom Brady ist auf dem Porsche 963 vertreten. Ansonsten ist viel Gold zu finden. Der Porsche steht in der Entrylist für die 24h Le Mans. WEC-Debüt noch nicht bekannt.

In der WEC-Saison 2023 werden neben zwei Werks-Porsche auch zwei private 963 in der Hypercar-Klasse antreten. Derzeit steht aber noch nicht final fest, ab welchem Rennen dies der Fall sein wird. Proton Competition könnte womöglich ab dem Rennen in Monza ins Geschehen eingreifen. Das Hertz Team JOTA hat seinen Porsche schon für die 24h Le Mans am Wochenende des 10./11. Juni angemeldet. Ob die Briten vorher schon in der WEC mit dem 963 fahren, ist weiter ungewiss. Beim Saisonauftakt in Sebring Mitte März wird als Vorbereitung noch ein LMP2 vom Hertz Team JOTA aufgeboten.

Sobald der Porsche dann aber im Einsatz ist, wird der Rennwagen ein echter Hingucker werden. Denn das Hertz Team JOTA hat nun die Lackierung des 963 präsentiert – und die kommt in einem auffälligen Gold daher. Doch damit nicht genug: Auf den Endplatten des Heckflügels wirbt auch NFL-Star Tom Brady mit seiner Klamottenmarke.

«Ich bin seit langem ein großer Fan des Motorsports - und für BRADY ist es eine unglaublich aufregende Gelegenheit, jetzt Teil des Hertz Teams JOTA zu sein», freut sich der Football-Spieler. «BRADY und Hertz sind großartige Marken, die stolz auf Teamarbeit, Entschlossenheit und ein nahtloses Erlebnis sind - was dies zur perfekten Partnerschaft macht.»

Gefahren wird der 963 dann von Porsche-Werksfahrer Antonio Felix da Costa, dem ehemaligen F1-Piloten Will Stevens und dem Chinesen Yifei Ye.