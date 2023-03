Toyota mit deutlichem Vorsprung im zweiten Training

Kamui Kobayashi war im zweiten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Sebring nicht zu schlagen. Der zweite Toyota GR010 Hybrid kommt auf Platz zwei. Richard Westbrook mit Crash im Cadillac.

Das erste Rennwochenende 2023 der FIA WEC in Sebring ist in vollem Gange. Auf der 6,019 Kilometer langen Strecke fand in der Nacht zu Donnerstag (MEZ) bereits das zweite freie Training statt – und wie schon im ersten Training, war erneut Toyota an der Spitze des Feldes. Kamui Kobayashi fuhr eine Zeit von 1:46,954 Minuten. Damit war der Japaner schneller als alle Zeiten beim Prolog-Test bzw. auch besser als Markenkollege Hirakawa im ersten Training. Auch die Pole-Position-Zeit aus dem Vorjahr (1:47,407 Min.) wurde unterboten.

«Heute ist es ganz gut gelaufen», so Kobayashi, der sich einen GR010 Hybrid mit Mike Conway und José María López teilt. «Wir haben versucht, unser Auto an die unterschiedlichen Bedingungen anzupassen. Es war schön, Schnellster zu sein. Aber ich denke, ich hätte meine Runde verbessern können. Bisher macht das Team einen tollen Job Doch es ist noch zu früh, um zu sagen, wie die Wettbewerbssituation wirklich ist. Unser Programm läuft reibungslos - also sind wir zufrieden mit dem, wo wir im Moment stehen.»

Das einzige Fahrzeug, das die Kobayashi-Zeit ungefähr mitgehen konnte, war der zweite Toyota von Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley. Der Neuseeländer fuhr 1:47,272 Minuten und lag somit 0,318 Sekunden zurück. «Wir arbeiten an den Details, versuchen, alles fein abzustimmen und nehmen keine großen Setup-Änderungen vor. Wir waren alle ziemlich zufrieden mit dem Auto, aber es ist immer noch schwer zu sagen, wer der Favorit ist. Wir konzentrieren uns auf uns selbst und sind zuversichtlich für die nächsten Tage.»

Hin zu Rang drei gab es schon einen großen Rückstand. Dem Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen fehlten bereits 1,167 Sekunden. Platz vier ging mit einem Rückstand von 1,311 Sekunden an den Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook. Bei diesem Fahrzeug gab es im zweiten Training auch einen Zwischenfall, als Westbrook mit einem GTE-Porsche kollidierte, was eine rote Flagge zur Folge hatte. Die Stewards haben sogar eine Strafe gegen den Briten ausgesprochen.

Der zweite Ferrari von Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi erreichte mit 1,652 Sekunden Rückstand Rang fünf. Dahinter belegte überraschend der Glickenhaus 007 von Romain Dumas, Ryan Briscoe und Olivier Pla die sechste Position. Das amerikanische Fahrzeug lag 2,746 Sekunden zurück, konnte jedoch beide Porsche 963 und beide Peugeot 9X8 in Schach halten. Das dritte freie Training wird am heutigen Donnerstag um 16:55 Uhr (MEZ) gestartet.