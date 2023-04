Pastor Maldonado war für Meeting bei Isotta Fraschini

Der ehemalige Formel-1-Pilot reiste nach Italien, um sich mit dem Management von Isotta Fraschini Milano zu treffen. Die italienische Traditionsmarke will mit einem Hypercar in die Sportwagen-WM (FIA WEC) einsteigen.

Die Vorbereitungen auf den Einstieg in die FIA WEC laufen bei Isotta Fraschini weiterhin auf Hochtouren. Die Italiener entwickeln derzeit zusammen mit Michelotto den Tipo 6 LMH Competizione. Das Fahrzeug soll noch in diesem Jahr das Debüt in der WM geben. Bei welchem Rennen genau, ist aber weiterhin unklar. Ebenso wenig, wer im Cockpit sitzen wird.

In Bezug auf die Piloten könnte sich aber eine kleine Überraschung anbahnen. Denn Pastor Maldonado war die Tage bei Isotta Fraschini Milano zu Gast und hat sich mit dem Management zu einer Besprechung getroffen. Könnte er vielleicht zum Fahreraufgebot gehören? Die Zukunft wird es zeigen.

Der Venezolaner ist vor allem aus seiner Zeit in der Formel 1 bekannt. 2012 konnte er im Williams den spanischen Grand Prix gewinnen. Aber auch bei den Sportwagen war Maldonado schon aktiv. In der Saison 2018/19 fuhr er einen Oreca 07 von DragonSpeed in der LMP2-Klasse. Mit DragonSpeed startete er 2019 auch bei den 24h von Daytona, die zur IMSA-Serie zählen.

Als Einsatzteam für den Tipo 6 LMH Competizione hat Isotta Fraschini den britischen Rennstall Vector Sport gewonnen. Im Fahrzeug ist ein V6-Motor mit drei Litern Hubraum verbaut. Zudem verfügt der Isotta Fraschini auch über ein Hybridsystem auf der Vorderachse. Das macht den Tipo 6 LMH Competizione (zumindest temporär) zum Allradler.