6h Spa: Dritter FIA-WEC-Lauf 2023 mit 13 Hypercars

Cadillac bringt einen zweiten V-Series.R beim WEC-Auftritt in den Ardennen an den Start. Am Steuer sitzen Sébastien Bourdais und Renger van der Zande. Auch der Hertz Team Jota-Porsche steht in der vorläufigen Entrylist.

Die FIA WEC ist Mitte März bei den 1000 Meilen von Sebring bereits in die Saison 2023 gestartet. Dabei gab es einen starken Doppelsieg von Toyota. Am 16. April steht Lauf zwei in Portimão/Portugal auf der Agenda. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Denn schon am 29. April (das ist ein Samstag) wird das dritte Saisonrennen ausgetragen. Dieses findet auf der Strecke in Spa-Francorchamps statt.

Für den Auftritt in den belgischen Ardennen hat die WEC nun eine erste vorläufige Entrylist herausgegeben. Darin zu finden sind satte 13 Hypercars. Im Vergleich zu Sebring und Portimão sind das zwei Fahrzeuge mehr. Zum einen bietet Cadillac in Spa einen zweiten V-Series.R auf. Dieser wird von Sébastien Bourdais und Renger van der Zande gefahren. Das Duo ist mit dem in Gold gehaltenen Cadillac sonst in Vollzeit in der IMSA-Serie am Start.

Der Einsatz in Spa-Francorchamps dient als Vorbereitung für die 24 Stunden von Le Mans, die Mitte Juni anstehen. An der Sarthe tritt Cadillac dann sogar mit drei V-Series.R an. «Wir freuen uns über die Gelegenheit, einen weiteren Cadillac zum Rennen der FIA WEC in Spa zu bringen», so Laura Wontrop Klauser (GM Sportwagen-Rennprogrammleiterin). «Jede Gelegenheit, die wir haben, um uns innerhalb des WEC-Regelwerks auf Le Mans vorzubereiten, ist großartig.» Der andere Cadillac wird wie üblich von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook pilotiert.

Ebenfalls in Spa am Start ist der erste private Porsche 963, den das Hertz Team Jota aufbietet. Hier sitzen Porsche-Werksfahrer António Félix da Costa, Ex-F1-Pilot Will Stevens und der Chinese Yifei Ye im Cockpit. Ansonsten sind natürlich weiterhin die beiden Werks-Porsche 963 in Spa mit dabei. Dazu kommen noch jeweils zwei Toyota GR010 Hybrid, Ferrari 499P, Peugeot 9X8 sowie jeweils ein Vanwall Vandervell 680 und Glickenhaus 007.

Zu den 13 Hypercars gesellen sich in Spa-Francorchamps elf LMP2 und 14 GTE-Am-Wagen. An dieser Stelle ist die vorläufige Entrylist hinterlegt.