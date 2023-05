Malthe Jakobsen nun Junior-Pilot für Peugeot Hypercar

Der 19-jährige Däne stößt zum Fahrer-Kader von Peugeot für den 9X8. Aktuell wird er aber noch nicht an den Rennen der FIA WEC teilnehmen. Denn Peugeot hat bereits sechs Stammfahrer. Jakobsen fährt weiter in der ELMS.

Der Fahrer-Kader von Peugeot beim Projekt mit dem 9X8 in der FIA WEC wird um eine Person ergänzt. Dabei handelt es sich um Malthe Jakobsen. Peugeot ernennt den 19-Jährigen zum offiziellen Junior-Piloten. Jakobsen hatte beim Rookie-Test der FIA WEC Ende 2022 in Bahrain den Peugeot 9X8 getestet - und dabei scheinbar die Teamführung von seinen Qualitäten überzeugt.

«Ich bin super glücklich und stolz, Teil der Peugeot-Familie zu sein, die mir letztes Jahr in Bahrain die erste Gelegenheit gegeben hat, ein Hypercar zu fahren», so Jakobsen. «Peugeot ist ein Hauptakteur der Automobilindustrie mit Tradition und einer schönen Erfolgsgeschichte im Rennsport. Ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas wirklich Starkes aufbauen und in Zukunft eine gute Beziehung haben können. Hoffentlich werden wir einige unserer sportlichen Ziele gemeinsam erreichen.»

Jakobsen wird jedoch noch nicht im FIA-WEC-Einsatz für Peugeot sein. Mit Paul di Resta, Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne sowie Loic Duval, Gustavo Menezes und Nico Müller haben die Franzosen bereits sechs Stammfahrer für die beiden 9X8. Der junge Däne tritt 2023 für Cool Racing in einem Oreca 07 (LMP2) in der European Le Mans Series (ELMS) an und gibt mit diesem Fahrzeug im Juni auch sein Debüt bei den 24 Stunden von Le Mans.

«Als Jean-Marc Finot und Olivier Jansonnie mir über den Rookie-Test von Malthe erzählten, sagte ich sofort Ja und bin froh, ihn jetzt in unserem Junior-Programm zu haben», meint Peugeot-Chefin Linda Jackson. «Peugeot ist zukunftsorientiert und die Erkennung junger Fahrer und aufstrebender Stars hat für uns seit vielen Jahren Priorität. Malthe Jakobsen erwies sich als schneller junger Fahrer mit allen erforderlichen Fähigkeiten und Qualitäten. Wir haben ehrgeizige Pläne für die Zukunft mit ihm.»