6h Monza: Das Rennen der WEC im Fernsehen und Stream

Der fünfte Saisonlauf der FIA WEC 2023 steht vor der Tür. Bei den 6h von Monza bilden 13 Hypercars die Spitze. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es kann losgehen: Am heutigen Sonntag (9. Juli 2023) begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) den fünften Saisonlauf 2023. In der Top-Klasse sind 13 Hypercars am Start. Neu mit dabei ist der private Porsche 963 vom Team Proton Competition. Nach den Resultaten aus den Trainingssessions und der Qualifikation gehen Ferrari und Toyota als Favorit ins Rennen. Doch Peugeot und Cadillac sind ganz dicht dran und könnten auch um die Podiumsplätze mitkämpfen. Das verspricht natürlich einiges an Spannung.

Start der 6h Monza ist um 12:30 Uhr. Das Rennende steht somit gegen 18:30 Uhr zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Der Sender NITRO steigt um 17:00 Uhr in die Übertragung ein und bleibt bis 18:40 Uhr auf Sendung. Somit gibt es dort die Schlussphase zu sehen. Mehr Rennaction zeigt der Pay-TV-Sender Eurosport2. Dort wird von 11:56 bis 19:00 Uhr durchgesendet.

© Ferrari Rote Goettin: Der Ferrari 499P © Toyota Im Doppel: Die beiden Toyota GR010 Hybrid © Porsche Einer der Werks-Porsche 963 © LAT In Monza schnell: Der Peugeot 9X8 © LAT Privates Hypercar: Der Vanwall Vandervell 680 © Cadillac Immer stark: Der Cadillac V-Series.R © Porsche Debuet in Monza fuer den Porsche 963 von Proton Competition © Chevrolet Stets in Gelb: Die Corvette C8.R © Porsche Der Project 1-Porsche 911 RSR aus der GTE Am Zurück Weiter

Stream

Auch im Live-Stream ist die WEC 2023 wieder zu sehen. Die Plattform Sport.de zeigt die Action aus Monza ab 12:00 Uhr - dort wird aber englisch kommentiert. Darüber hinaus gibt es noch zwei kostenpflichtige Stream-Möglichkeiten: Auf Discovery+ wird das Rennen zwischen 12:00 und 19:00 Uhr ebenfalls übertragen - und zwar im Original-Sound. Außerdem hat die FIA WEC für 2023 eine überarbeitete App herausgebracht. Dort können verschiedene Pakete gebucht und das Rennen somit in vielen Ländern live verfolgt werden. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Zusätzlich gibt es dort aber auch einige Onboard-Kameras aus den Fahrzeugen. Damit steht einem motorsportlichen Sonntag eigentlich nichts mehr im Wege.