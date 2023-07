6h Fuji: Glickenhaus nicht in vorläufiger Entrylist

Insgesamt zwölf Hypercars stehen in der vorläufigen Startliste für den nächsten Lauf der FIA WEC in Fuji. Nicht aufgeführt ist der Glickenhaus 007. Der US-Hersteller hatte auch schon zuvor die Asien-Rennen ausgelassen.

Die FIA WEC befindet sich gerade in der Sommerpause. Das Rennen in Monza wurde Anfang Juli absolviert - und der Sieg ging an Toyota. Der sechste Saisonlauf 2023 findet dann am 10. September in Fuji statt. Großteile des Materials befinden sich aktuell auf dem Seeweg in Richtung Japan. Eine erste vorläufige Entrylist gibt es ebenfalls bereits. Diese ist ähnlich, wie jene aus Monza. Die einzige Änderung bei den Hypercars: Der Glickenhaus 007 fehlt.

Das kommt nicht überraschend. Auch schon 2021 und 2022 hatte Glickenhaus die Überseerennen nach dem Europa-Teil der Saison ausgelassen. 2023 wird diese «Tradition» nun also fortgeführt - wobei derzeit noch unklar ist, ob das amerikanische Auto vielleicht beim Saisonfinale in Bahrain erscheint.

Glickenhaus sucht schon seit geraumer Zeit nach Sponsoren für sein Projekt in der Hypercar-Klasse. Seit 2023 sind dort sieben Marken vertreten und somit ist der Wettbewerb hart. Insbesondere für kleinere Hersteller wird es immer schwieriger, gegen die großen Werke mithalten zu können.

Die vorläufige Entrylist für Fuji besteht aus jeweils zwei Werkswagen von Toyota, Ferrari, Porsche und Peugeot, einem Werks-Cadillac, den beiden privaten Porsche von Proton Competition bzw. dem Hertz Team Jota sowie dem Vanwall Vandervell 680.