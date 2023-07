Vallelunga: Test für das Isotta Fraschini Hypercar

Die italienische Marke Isotta Fraschini will mit dem Tipo 6 LMH Competizione genannten Hypercar in die Sportwagen-WM (FIA WEC) einsteigen. Nun wurde der Rennwagen zum zweiten Mal in Vallelunga getestet.

Im Hypercar-Projekt von Isotta Fraschini geht es unaufhaltsam voran. Die Marke aus Italien entwickelt aktuell den Tipo 6 LMH Competizione. Dieser Rennwagen soll irgendwann in der großen Klasse der FIA WEC antreten und dort gegen die Konkurrenz von unter anderem Toyota, Porsche, Peugeot, Ferrari und Cadillac fahren. Beim letzten WEC-Event in Monza war der Isotta Fraschini bereits im Fahrerlager ausgestellt und hatte auch Demo-Runden gedreht.

Nun ging die eigentliche Testarbeit weiter. So wurde am Mittwoch und Donnerstag in Vallelunga gefahren. Dort hatte der Tipo 6 LMH Competizione bereits im April seine ersten Meter abgespult. Dieses Mal saßen Karl Vernay und Marco Bonanomi im Cockpit. Beide haben schon einen Großteil der Testarbeit durchgeführt.

Beim Test in Vallelunga ging es hauptsächlich um das Set-up und das Reifenmanagement. Außerdem wurden auch Tests mit der Aerodynamik durchgeführt. Beispielsweise gab es eine modifizierte Motorverkleidung, die eine bessere Hitzeableitung ermöglichen soll. Am zweiten Testtage hätte es zudem erstmals auch mechanische Probleme am Auto gegeben, die zu einem etwas längeren Stopp in der Garage geführt haben.

«Es war ein positiver zweitägiger Test, bei dem das Wetter es uns ermöglichte, unter guten Bedingungen zu arbeiten», so Operations-Manager Roberto Capotosto. «Zum ersten Mal haben wir auch daran gearbeitet, wie die Reifen performen sollen - sowohl mit der Soft- als auch mit der Medium-Mischung. Dann haben wir das Setup verbessert und etwas besser verstanden, wie das Auto auf den Gummi und auf eine andere Strecke als das Motorland Aragón reagiert, wo wir viele Kilometer zurückgelegt haben. Die Fahrer Jean-Karl und Marco haben hervorragende Arbeit geleistet.»

Die Testarbeit mit dem Tipo 6 LMH Competizione geht nun am 5. und 6. August in Monza weiter. Am 8. und 9. August ist eine Ausfahrt in Mugello geplant.