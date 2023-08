Hypercar: Erste Meter des Alpine A424 stehen bevor

Der LMDh der französischen Marke Alpine wird nun zeitnah den Rollout absolvieren. Der A424 wurde im Vorfeld der 24 Stunden von Le Mans bereits vorgestellt. Erste Rennen sind dann 2024 geplant.

In der FIA WEC fahren aktuell sieben Hersteller in der Top-Klasse «Hypercar». Ab 2024 werden weitere hinzukommen, wie beispielsweise auch Alpine. Die französische Marke entwickelt derzeit einen Rennwagen nach LMDh-Regeln. Chassis-Partner ist Oreca. Der Motor basiert auf einem 3.4L-V6-Turbo von Mecachrome. Die Leistung liegt bei den in der Klasse üblichen 500 kW. Nachdem im Vorfeld der diesjährigen 24h von Le Mans bereits ein Showcar von Alpine vorgestellt wurde, steht nun der nächste Meilenstein im Projekt an. So soll der A424 genannte Rennwagen nun zeitnah die ersten Meter abspulen.

Für Anfang August ist der erste geheime Shakedown geplant. Dabei soll das Gesamtkonzept des Fahrzeuges getestet und sichergestellt werden, dass die Systeme ordentlich funktionieren. Später im August gibt es dann einen weiteren Shakedown, bei dem auch das Bodywork montiert sein soll. Im zweiten Halbjahr 2023 werden dann Testfahrten auf Referenzstrecken wie Paul Ricard, Motorland Aragón, Jerez und Portimão unternommen.

Erstmals überhaupt wurde der Alpine A424 übrigens am 5. Juli um 12:15 Uhr zum Leben erweckt. Dies geschah in den Hallen von Chassis-Partner Oreca in Signes (Südfrankreich), nachdem der erste Rennmotor dorthin ausgeliefert und ins Fahrgestell eingebaut wurde.

«Wir freuen uns wirklich darauf, den Alpine A424 zum ersten Mal auf der Strecke zu sehen», so Bruno Famin (VP Alpine Motorsports). «Das Programm verläuft nach Plan. Wir treten nun in eine Phase ein, in der es darum geht, unser Paket zu verstehen, damit wir es verfeinern, seine Zuverlässigkeit verbessern und in allen Bereichen optimieren können. Die Schritte, die wir bereits unternommen haben, waren nur die ersten Meilensteine.»

Nach den Testfahrten muss der Alpine A424 natürlich auch von den Regelhütern homologiert werden. Dies geschieht nicht nur durch die FIA, sondern auch über die amerikanische IMSA-Serie, die in Bezug auf die LMDh federführend ist. Das Renndebüt des Alpine ist für den kommenden März anvisiert, wenn die FIA WEC in Katar in die Saison 2024 startet. Dann sollen auch die LMDh von BMW und Lamborghini erstmals in der WM antreten.