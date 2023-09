BMW und Porsche mit Testfahrt der Hypercars in Spa

Auf der beliebten Strecke in den belgischen Ardennen waren sowohl der BMW M Hybrid V8 als auch der Porsche 963 zu Testfahrten unterwegs. Spa-Francorchamps ist seit Anfang an auch Teil der FIA WEC.

In der FIA WEC steht am 10. September im japanischen Fuji das nächste Rennwochenende 2023 auf der Agenda. Im November gibt es dann noch das Finale in Bahrain. Saisonauftakt 2024 ist im März in Katar. Dann werden drei neue Hypercar-Hersteller mit von der Partie sein. Alpine hat seinen A424 zuletzt in Paul Ricard getestet. Lamborghini hat seinen SC63 nun in Grün beklebt und BMW (als dritter Neuling im Bunde) war nun zu Testzwecken in Spa-Francorchamps unterwegs.

Der BMW M Hybrid V8 ist nicht neu. Das Fahrzeug tritt 2023 bereits in der amerikanischen IMSA-Serie an. Dort ist das Team RLL für den Einsatz an der Strecke zuständig. In der WEC wird das belgische Team WRT die beiden vorgesehenen BMW betreuen. Der Rennstall ist seit 2023 bereits mit BMW im GT3-Sport am Start. Um sich optimal auf das Hypercar (welches nach LMDh-Regeln gebaut wurde) vorzubereiten, fand nun eben ein Test in Spa statt. Zuvor war das Team WRT mit dem M Hybrid V8 schon in Spanien unterwegs. Unklar ist, welche Piloten in Spa im Auto gesessen haben.

Wie es der Name schon vermuten lässt, wird der BMW von einem V8-Motor angetrieben. Das Aggregat hat auch einen Bi-Turbo und einen Hubraum von 4 Litern. Die Leistung liegt bei den in der Klassen üblichen 500 kW.

Neben dem BMW war übrigens auch der Porsche 963 zum Testen in Spa-Francorchamps. Die Wahl der Strecke in den belgischen Ardennen ist durchaus sinnvoll. Denn Spa ist seit jeher eine Station im WEC-Kalender. Für 2024 ist das Rennen in Spa für Mitte Mai angesetzt.