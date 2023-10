Cadillac auch 2024 mit nur einem Auto in der FIA WEC

Die amerikanische Marke hat nun bestätigt, auch in der Saison 2024 mit nur einem V-Series.R in der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten zu wollen. Zuvor gab es Gerüchte, dass es womöglich zwei Autos hätte geben können.

In der Saison 2024 ist in der FIA WEC jede Menge los. Rund zwanzig Hypercars werden in der WM erwartet. Die meisten Hersteller setzten dabei auf ein Zwei-Wagen-Team. Nicht so Cadillac: Die amerikanische Marke wird weiterhin nur einen V-Series.R in der WEC an den Start bringen. Bereits 2023 ist (auf Vollzeit-Basis) lediglich ein Cadillac in der WEC unterwegs.

Derzeit ist noch unklar, ob es bei den 24h Stunden von Le Mans ein größeres Cadillac-Aufgebot geben könnte. 2023 waren drei V-Series.R beim großen Klassiker an der französischen Sarthe am Start. In der amerikanischen IMSA-Serie wird Cadillac ebenfalls weiter vertreten sein. Dort werden 2024 zwei Autos aufgeboten - jeweils eines von Action Express Racing bzw. Chip Ganassi Racing eingesetzt.

«Wir freuen uns sehr, in das zweite Jahr unseres Cadillac V-Series.R-Programms einzusteigen. Wir sind sehr stolz auf das, was wir im ersten Jahr erreicht haben - und wir haben in zwei Rennserien so viel gelernt. „Wir haben ein großartiges Fundament, auf dem wir aufbauen können», so Laura Wontrop Klauser, GM-Programmmanagerin für Sportwagenrennen.

Wer den Cadillac 2024 in der WEC pilotieren wird, ist noch nicht verkündet. 2023 sitzen Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook im Cockpit. Das Trio liegt aktuell auf Rang fünf der WM-Tabelle. Highlight war zweifelsohne der dritte Platz bei den 24h Le Mans im Juni.