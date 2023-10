Track-Day-Auto: Ferrari präsentiert 499P Modificata

Mit dem 499P gewann Ferrari 2023 die 24h Le Mans. Jetzt wurde eine neue Version des Siegerautos präsentiert, mit dem bei speziell organisierten Track-Days gefahren werden kann. Der 499P Modificata ist streng limitiert.

Ferrari macht aus seinem Prototypen-Progamm ein Geschäft: Zur Saison 2023 ist die Mythosmarke bekanntlich mit zwei 499P in die Sportwagen-WM (FIA WEC) eingestiegen - zuvor war Ferrari letztmals 1973 werksseitig im Prototypensport unterwegs. Gleich in der Premierensaison konnten mit dem 499P von Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi die legendären 24 Stunden von Le Mans gewonnen werden.

Nun erhält der WEC-Renner einen Bruder: Den 499P Modificata. Dieser wird an wohlhabende Gentleman-Piloten verkauft, die damit bei speziell organisierten Track-Days auf Rennstrecken herumfahren können. Wie viele Exemplare verkauft werden, ist nicht bekannt - genauso wenig wie das Preisschild.

Wie das Rennauto wird auch der 499P Modificata von einem V6-Motor mit knapp drei Litern Hubraum angetrieben. Dazu kommt (wie im Rennauto auch) ein Hybridsystem auf der Vorderachse. Dieses kann auch bei langsamen Geschwindigkeiten benutzt werden - in der FIA WEC darf die Extra-Elektropower erst bei 190 km/h einsetzen. Kombiniert kommt der 499P Modificata somit zunächst einmal auf 520 kW (über 700 PS) an Leistung. Doch damit nicht genug. Im Auto ist auch ein Push to Pass-System verbaut. Über einen Knopf hinter dem Lenkrad kann der Fahrer auf Wunsch nochmals zusätzliche 120 kW abrufen. Insgesamt erreicht der 499P Modificata dann 640 kW - also rund 870 PS.

Die Fahrwerksabstimmung wurde natürlich neu kalibriert, um den Anforderungen der zahlenden Gentleman-Piloten gerecht zu werden. Während der Ferrari 499P in der FIA WEC (reglementsbedingt) auf Michelin-Reifen rollt, kommt der 499P Modificata mit Pirelli-Pneus daher. Diese sind sind vorne 310 und hinten 340 Millimeter breit.

Die angesprochenen speziell organisierten Track-Days werden ab 2024 durchgeführt und nennen sich Sport Prototipi Clienti-Programm. Dieses ist in etwa vergleichbar mit dem F1 Clienti-Programm, in welchem die entsprechenden Kunden mit alten Formel-1-Autos auf der Rennstrecke unterwegs sind. Ferrari wird sich beim Sport Prototipi Clienti-Programm beispielsweise auch um die Technik des 499P Modificata, die Wartung bzw. auch um die Logistik kümmern.