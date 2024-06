WEC gibt erste Version des Kalenders 2025 für bekannt

Die Sportwagen-WM besteht auch in der Saison 2025 wieder aus acht Rennen. Saisonstart ist wie 2024 in Katar. Imola und Austin sind weiter dabei. 24h Le Mans auf 14./15. Juni 2025 terminiert. Das sind die Termine.

Die FIA WEC geht 2025 bereits schon in ihre 13. Saison und hat dafür nun einen ersten (vorläufigen) Kalender veröffentlicht. Dieser besteht wie schon 2024 wieder aus acht Rennen. In den Jahren zuvor wurden (aus diversen Gründen) weniger Rennen ausgetragen. Tatsächlich gab es hinter den Kulissen Überlegungen, 2025 auf neun Läufe aufzustocken. Doch vor dem Hintergrund der Kosten (und auch auf Wunsch einiger Hersteller) blieb es bei den besagten acht Rennen. Alle Strecken bleiben im Vergleich zu 2024 gleich.

Saisonauftakt 2025 ist am 28. Februar 2025 auf dem Lusail International Circuit in Katar. Wie beim Auftakt 2024 wird in Katar erneut ein Rennen über 1812 Kilometer ausgetragen. (Die ungewöhnliche Zahl 1812 bezieht sich auf den Nationalfeiertag Katars). Ebenfalls analog zu 2024 wird in Katar auch der Prolog durchgeführt. Das sind die offiziellen WEC-Testfahrten. Als Termin dafür wurde der 21./22. Februar 2025 genannt.

Danach geht es für die WEC zurück nach Europa. Am 20. April gibt es die 6h Imola auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Imola ist also weiterhin mit dabei. Zuvor fand der italienische WEC-Lauf ja in Monza statt. Der Vertrag mit Imola wurde in Le Mans zudem um vier weitere Jahre verlängert und geht nun bis 2028. Im Mai geht es dann auf den Circuit de Spa-Francorchamps in den belgischen Ardennen, der bislang in jeder WEC-Saison angefahren wurde. Genauso wie der ganz große Klassiker: Die 24h Le Mans, die für den 14./15. Juni eingeplant wurden.

Im Sommer überquert die WEC dann den «großen Teich» - zunächst in Richtung Brasilien. Auf der Strecke in São Paulo/Interlagos ist ein 6h Rennen angesetzt. Danach folgt der Circuit of the Americas in Austin (Texas/USA). Immer wieder wurde auch überlegt, ein WEC-Rennen auf dem Grand-Prix-Kurs in Indianapolis durchzuführen. Doch damit wird es 2025 (noch) nichts. Vielleicht dann 2026? Die beiden restlichen Läufe haben bereits WEC-Tradition: Fuji im September und Bahrain als Saisonfinale.

Der vorläufige Terminplan der WEC 2025 (alles ohne Gewähr)

21./22. Februar 2025 - Katar (Prolog)

28. Februar 2025 - Katar 1812 km

20. April 2025 - 6h Imola

10. Mai 2025 - 6h Spa-Francorchamps

14./15. Juni 2025 - 24h Le Mans

13. Juli 2025 - 6h São Paulo

7. September 2025 - CoTA/Austin

28. September 2025 - 6h Fuji

8. November 2025 - 8h Bahrain

Zwei Autos pro Hypercar-Hersteller und Regeln bis 2029

Für die WEC-Saison 2025 gibt es zudem eine weitere Neuerung. Denn nun wird es für Hypercar-Hersteller Pflicht, mindestens zwei Autos an den Start zu bringen. Das haben die meisten Hersteller zuletzt sowieso schon getan - aber eben nicht alle. Somit müssten (falls sie 2025 wieder dabei sind) Cadillac und Lamborghini ihr Programm von einem auf zwei Autos verdoppeln. Dasselbe gilt auch für Aston Martin. Die Briten hatten ursprünglich angedacht, 2025 mit einem Valkyrie AMR-LMH in die Hypercar-Klasse einzusteigen - müssen dann aber auf zwei Exemplare verdoppeln.

Zudem wurde bekanntgegeben, dass die aktuellen Hypercars bis Ende 2029 weiter geführt werden sollen. Die Klasse (besteht aktuell ja aus LMH und LMDh) ist ein großer Erfolg. Bei den 24h Le Mans treten 2024 beispielsweise 23 Hypercars an.