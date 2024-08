Austin: Erste Entrylist für Lone Star Le Mans bekannt

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) hat eine erste vorläufige Entrylist für das 6h Rennen auf dem Circuit of the Americas bekannt gegeben. Darin sind 37 Fahrzeuge zu finden. Im Vergleich zu Interlagos gibt es zwei Änderungen.

Die FIA WEC befindet sich aktuell in einer Art Sommerpause. Zuletzt wurde Mitte Juli in Interlagos/Brasilien gefahren. Das nächste Rennen ist für den 1. September 2024 auf dem Circuit of the Americas in Austin angesetzt. Dort war die WEC zuletzt 2020 unterwegs. Nun wurde eine erste vorläufige Startliste verkündet.

Darin stehen 37 Fahrzeuge - sprich alle Vollsaison-Entries. Angeführt wird das Feld von 19 Hypercars. Große Überraschungen in Bezug auf die Piloten gibt es nicht. Lediglich im Porsche 963 von Proton Competition gibt es eine Änderung im Vergleich zu Interlagos. So fährt wieder Harry Tincknell an der Seite von Neel Jani und Julien Andlauer. Zuletzt waren Jani/Andlauer als Duo unterwegs.

In der LMGT3-Klasse sind 18 Fahrzeuge der neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren und Porsche am Start. Im Ford Mustang LMGT3 von Proton Competition fährt nun Ben Keating zusammen mit Mikkel Pedersen und Dennis Olsen. Keating hat bereits etliche Rennen in der WEC bestritten, hatte 2024 bislang aber seinen Fokus auf die IMSA gelegt. Das Rennen in Austin ist für ihn zudem das Heimspiel. Keating betreibt in Texas mehrere Autohäuser. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt