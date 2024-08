FIA WEC bringt eine eigene Doku-Serie über Hersteller

Im Herbst startet in der Sportwagen-WM (FIA WEC) eine neue Doku-Serie, die Hintergründe über die acht in der Hypercar-Klasse vertretenen Hersteller beleuchtet. Die Serie nennt sich Meet the Legends.

Die FIA WEC ist nach vielen eher dünnen Jahren aktuell mächtig im Aufwind. In der großen Hypercar-Klasse fahren beispielsweise Fahrzeuge von acht Herstellern um die Gesamtsiege. Da sind Ferrari, Toyota und Peugeot (mit Rennern nach LMH-Regeln) sowie Alpine, BMW, Cadillac, Lamborghini und Porsche (mit LMDh-Autos).

Um diese acht Hersteller noch etwas näher vorzustellen, bringt die WEC nun eine eigene Doku-Serie raus. Diese soll acht Episoden haben. Jede Episode kümmert sich um einen Hersteller. Los gehen mit der ersten Folge soll es bereits im November 2024. Dabei steht Ferrari im Mittelpunkt. Zu Wort kommen sollen Personen wie Antonio Giovinazzi oder John Elkann.

«Wir freuen uns über die Engagements einiger der größten Namen der Automobil- und Motorsportbranche, sodass wir der Meinung waren, dass diese Ära einen tiefen Einblick erfordert, um zu verstehen, was diese legendären Marken so wettbewerbsfähig macht», meint WEC-Boss Frederic Lequien. «Das Maß an Engagement zeigt sich auf der Strecke. Wir sehen dies Rennen für Rennen und Runde für Runde. Aber hinter den Kulissen gibt es tiefe Grundlagen und ganze Ebenen technischer, sportlicher und Marketing-Exzellenz, die unsichtbar bleiben. Meet the Legends schlüsselt das auf, um dem Zuschauer ein Verständnis für jede Marke und die einzigartigen Eigenschaften zu vermitteln, die sie in die WEC einbringen.»

Das ist der Überblick über die acht Folgen

Ep1: The Unwavering Devotion of The Tifosi - Ferrari

Ep2: No Challenge Is Too Great - Alpine

Ep3: Racing with Allure - Peugeot

Ep4: The American Way of Racing - Cadillac

Ep5: Motorsport Legacy Led by Excellence - Porsche

Ep6: A Unique Racing Story - Lamborghini

Ep7: The Art of Speed - BMW M

Ep8: The Relentless Quest to invent the Future - Toyota

Die WEC hat sich noch nicht im Detail geäußert, wo die Folgen ausgestrahlt werden.