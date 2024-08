6h Austin: Vorschau auf das sechste WEC-Rennen 2024

Am Wochenende gastiert die Sportwagen-WM (FIA WEC) auf dem Circuit of the Americas in Austin. 18 Hypercars und 18 LMGT3-Autos sind mit dabei. Das Rennen ist erstmals seit 2020 wieder im WEC-Kalender vertreten.

Es ist soweit: Am anstehenden Wochenende (30. August bis 1. September) gibt es den sechsten Saisonlauf 2024 in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Schauplatz ist die Strecke in Austin, die vor allem aus der Formel 1 bekannt ist. Die FIA WEC war dort aber auch schon sechsmal unterwegs: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2020. Da die aktuellen Hypercars 2021 eingeführt wurden, ist es das Debüt dieser Fahrzeugklasse auf dem Circuit of the Americas.

Seit 2014 hat die WEC-Veranstaltung in Austin zudem einen eigenen Namen: «Lone Star Le Mans». Das liegt daran, dass der Bundesstaat Texas auch «Lone Star State» genannt wird. Denn in dessen Fahne ist nur ein einziger Stern. Die Strecke ist 5,513 Kilometer lang und hat 20 Kurven (elf nach links und neun nach rechts). Der Höhenunterschied beträgt 40,5 Meter. In Austin wird zudem gegen den Uhrzeigersinn gefahren.

Die Hypercars werden wohl Topspeeds von rund 305 km/h erreichen. 44 Prozent der Runde sollen mit Vollgas gehen und es soll im Schnitt wohl 54 Mal pro Runde geschaltet werden. Einige WEC-Autos hatte im Juli einen Test in Austin absolviert. Danach wurde die Strecke aber nochmals neu asphaltiert. Somit stehen kaum Daten zur Verfügungen und insbesondere die freien Trainings werden wichtig sein, um eine perfekte Abstimmung zu finden.

Tatsächlich hat Toyota bislang noch nie in Austin gewonnen. Die Japaner werden wohl aber trotzdem als Favorit ins Rennwochenende gehen. Der GR010 Hybrid hat bereits zuletzt in Sao Paulo gewonnen und gilt als Reifenflüsterer. Am Wochenende werden in Austin Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwartet - und da hat der Reifenabbau natürlich eine Schlüsselrolle.

Über Sieg oder Niederlage entscheidet in der WEC heutzutage immer auch die Balance of Performance (BoP) mit. Somit sind Prognosen natürlich schwer. Sicherlich wird auch Ferrari wieder stark sein - genauso wie Porsche. Auf neu asphaltierten Strecken kommt zudem auch stets Cadillac gut zurecht. Peugeot durfte über die BoP nun einiges an Gewicht ausladen und könnte somit ebenfalls eine Rolle spielen.

Dahinter werden Alpine, BMW und Lamborghini um die weiteren Plätze fighten. Isotta Fraschini hat die Saison 2024 bekanntlich vorzeitig beendet. Neben den Hypercars fahren auch wieder die LMGT3-Autos mit. Neun Marken mit jeweils zwei Autos sind am Start. An dieser Stelle ist die vorläufige Startliste hinterlegt.

Das ist der Zeitplan der FIA WEC für Austin (in MESZ)

Freitag, 30 August 2024

19:40-21:10: Freies Training 1



Samstag, 31 August 2024

00:10-01:40: Freies Training 2

18:00-19:00: Freies Training 3

22:00-23:10: Qualifying und Hyperpole



Sonntag, 1 September 2024

20:00-02:00: Das 6h Rennen