Nach 6h Austin: So steht es in der Hypercar-Klasse

Das Porsche-Trio Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor führt die Gesamtwertung in der Sportwagen-WM (FIA WEC) auch nach den 6h Austin weiter an. Bei den Herstellern liegt Toyota vor Porsche und Ferrari.

Das 6-Stunden-Rennen auf dem «Circuit of the Americas» bei Austin bildete den sechsten Saisonlauf 2024 in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Ferrari gelang mit dem Sieg des privaten 499P von Robert Kubica, Robert Shwartzman und Yifei Ye ein historischer Triumph. In der Hersteller-Wertung hat Toyota durch einen zweiten Platz von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries nun die Führung in der WM-Tabelle übernommen.

In der Fahrer-Wertung liegt das Porsche-Trio Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor nach Platz sechs in Austin weiterhin an der Spitze des Klassements. Sie hatten in Imola und in Spa einen zweiten Platz geholt und beim Auftakt in Katar sogar gewonnen. Alles in allem bedeutet das nun insgesamt 125 WM-Punkte für die Porsche 963-Werkspiloten.

Auf Tabellenplatz zwei liegt das Toyota GR010 Hybrid-Duo Kamui Kobayashi und Nyck de Vries mit 113 Zählern. Sie hatten gemeinsam mit Mike Conway Lauf zwei in Imola gewonnen. Der Brite musste Le Mans aber verletzungsbedingt auslassen. Punktgleich ist das Ferrari 499P-Trio Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen - sprich die Sieger der diesjährigen 24h Le Mans. Nach zuletzt Platz drei in Austin haben sie auch 113 Zähler auf dem Konto und belegen Platz drei in der Tabelle.

Auf Platz vier folgt angesprochener Mike Conway mit 77 Zählern. Punktgleich aber auf Rang fünf liegt die Crew des zweiten Werks-Porsche Matt Campbell, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki. Die Toyota-Fahrer Buemi/Hirakawa/Hartley belegen mit 69 Punkten WM-Rang sechs.

In der Hersteller-Wertung wird nur das jeweils beste Auto pro Marke gezählt - wobei privat eingesetzte Fahrzeuge nicht punktberechtigt sind (diese haben eine eigene Wertung). Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 147 Punkten an, Porsche liegt mit 136 Zählern auf Platz zwei vor Ferrari, die auf 128 Punkte kommen, und Alpine mit 37 Punkten. BMW hat auf Rang fünf 31 Zähler gesammelt.

In der angesprochenen Extra-Wertung für Hypercar-Teams liegt der Porsche #12 vom Hertz Team Jota mit 140 Punkten vorne. Es folgen der in Austin siegreiche AF Corse-Ferrari #83 mit 110 Punkten und der Porsche #99 von Proton Competition mit 101 Punkten. Der nächste WEC-Lauf steht am 15. September 2024 an. Dann ist Fuji in Japan Schauplatz des siebten Saisonrennens.