6h Austin: Zwei Ferrari starten aus der ersten Reihe

Antonio Giovinazzi war in der Hypercar-Hyperpole für das sechste Saisonrennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) nicht zu schlagen. Im Werks-Ferrari 499P lag der Italiener vor Markenkollege Robert Kubica im privaten 499P.

Starke Leistung von Ferrari in der Hypercar-Hyperpole (wer denkt sich solche Namen aus?) von Austin. Denn alle drei 499P werden das 6h Rennen auf dem sogenannten Circuit of the Americas am Sonntagabend unserer Zeit aus den Top Fünf aufnehmen können. Die Bestzeit der Session sicherte Antonio Giovinazzi, der sich einen Werks-499P mit Alessandro Pier Guidi und James Calado teilt. Er umrundete den 5,513 Kilometer langen Kurs in 1:50,390 Minuten.

«Wir haben endlich eine erste Pole-Position für den 499P Nummer 51 gesichert. Wir waren das ganze Wochenende über stark und entschlossen, angefangen beim ersten freien Training - und es war entscheidend, dies in der heutigen Hyperpole beizubehalten. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team und meine Teamkollegen. Vor uns liegt ein anspruchsvolles Sechs-Stunden-Rennen, aber wir sind zuversichtlich und sind im Rennen auf ein hervorragendes Ergebnis aus», erklärt Giovinazzi.

Mit einem Rückstand von 0,277 Sekunden ging Platz zwei in der Hypercar-Hyperpole an den privaten Ferrari von Robert Kubica, Robert Shwartzman und Yifei Ye. Kubica saß während der Session im Auto. Das starke Ergebnis für die Mythos-Marke aus Maranello machte der zweite Werks-499P perfekt, den Antonio Fuoco auf Platz fünf steuerte.

«Die Hyperpole war anspruchsvoller als die Qualifikation, aber die Chemie mit dem 499P war hier auf dem COTA bisher sehr gut und ich bin zuversichtlich», so Fuoco, der im Rennen mit Miguel Molina und Nicklas Nielsen startet. «Jetzt richten wir unseren Fokus auf das Rennen und darauf, unser Bestes zu geben. Die 6 Stunden werden lang und die Bedingungen können sich während des Rennens erheblich ändern, daher müssen wir Fehler vermeiden.»

Von der dritten Position aus wird der Cadillac V-Series.R von Earl Bamber und Alex Lynn ins Rennen gehen. Lynn lag in der Session 0,290 Sekunden zurück. Ebenfalls aus der zweiten Reihe losfahren wird der Alpine A424 von Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen und Charles Milesi, dem 0,361 Sekunden fehlten. In der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position mit 2:05,587 Minuten an den Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Ian James, Daniel Mancinelli und Alex Riberas.