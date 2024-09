6h Fuji: Jules Gounon sitzt im Hypercar von Alpine

Der Franzose wird das anstehende Rennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) an der Seite von Ferdinand Habsburg-Lothringen und Charles Milesi bestreiten. Es ist bereits der dritte Einsatz von Gounon im Alpine A424.

Fahrerwechsel bei Alpine für das nächste Rennen der FIA WEC, welches am 15. September 2024 auf der Strecke in Fuji/Japan stattfinden soll. Jules Gounon wird den A424 mit der Startnummer #35 pilotieren und sich das Steuer mit Ferdinand Habsburg-Lothringen und Charles Milesi teilen. Er ersetzt somit seinen französischen Landsmann Paul-Loup Chatin.

Gounon ist eigentlich Reservepilot im Hypercar-Programm des französischen Herstellers. Er hatte aber bereits bei den Rennen in Imola und Spa-Francorchamps im A424 gesessen, als er den seinerzeit verletzten Habsburg vertrat. Der Einsatz in Fuji wäre gemäß Alpine im Vorfeld der Saison bereits abgesprochen gewesen. Beim Saisonfinale in Bahrain soll dann aber wieder Chatin seinen angestammten Platz übernehmen.

«Wir heißen Jules wieder willkommen. Seine Teilnahme wird ihm zusätzliche Erfahrung bringen und er wird die Fortschritte sehen können, die wir seit seinem letzten Rennen mit uns in Spa gemacht haben», erklärt Teamchef Philippe Sinault.

Tatsächlich geht es bei Alpine derzeit ordentlich voran. Nach dem Doppelausfall in Le Mans konnte bereits beim Rennen in Sao Paulo eine gute Pace gegangen werden. Zuletzt in Austin gab es für Chatin/Habsburg/Milesi einen fünften Platz. Keine Änderung gibt es im zweiten Alpine mit der #36. Dort fahren Nicolas Lapierre, Mick Schumacher und Matthieu Vaxiviere.