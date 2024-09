WEC benennt zwei Fahrer für Rookie-Test in Bahrain

Am Ende der Saison findet wieder der Rookie-Test der Sportwagen-WM statt. Die FIA WEC hat nun bekannt gegeben, dass Reshad de Gerus und Gillian Henrion teilnehmen. Henrion fährt den Porsche von Manthey PureRxcing.

Der Rookie-Test hat in der FIA WEC bereits eine gewisse Tradition. Seit 2015 bietet die Sportwagen-WM vielversprechenden Nachwuchsstars die Chance, ihr Potenzial unter Beweis zu stellen. 2024 findet der Test wieder auf der Strecke in Bahrain statt. Datum ist der 3. November - sprich der Tag direkt nach dem Saisonfinale an gleicher Stelle. Die WEC bestimmt für den Rookie-Test auch immer einige Piloten, die dann in einem der WEC-Meisterautos für einige Runden Gas geben dürfen.

So wurden dieses Jahr Reshad de Gerus and Gillian Henrion ausgewählt. Beide sind aktuell in der European Le Mans Series (ELMS) unterwegs. De Gerus fährt dort einen Oreca von IDEC Sport und liegt auf Tabellenplatz zwei in der LMP2-Wertung. Der 21-Jährige ist der erste Fahrer von der Insel Réunion, der an den 24 Stunden von Le Mans teilnahm. Mit Platz drei fuhr er 2024 beim Klassiker sogar auf das LMP2-Podest.

Beim Rookie-Test in Bahrain wird de Gerus das Meisterauto aus der Hypercar-Klasse fahren. Das ist dann entweder der Porsche 963, der Toyota GR010 Hybrid oder der Ferrari 499P. «Ich habe mich sehr über diese Neuigkeiten gefreut. Bisher war es ein großartiges Jahr für mich und das ist eine wunderbare Chance für meine Karriere. Es fühlt sich an, als würden sich all meine Bemühungen langsam auszahlen», so de Gerus. «Ich freue mich riesig, das Hypercar entdecken zu dürfen. Das wird eine völlig neue Erfahrung für mich. Ich weiß, dass ich mich mit mehr Technologie auseinandersetzen muss und eine große Lernkurve vor mir liegt, um zu verstehen, wie alles funktioniert. Das Hypercar ist schwerer als mein LMP2-Auto, natürlich leistungsstärker und in jeder Hinsicht schneller.»

Gillian Henrion ist derzeit Tabellenführer in der LMP3-Klasse der ELMS. Der Franzose holte vor zwei Jahren die Krone in der Ligier European Series und gewann 2023 den Titel in der LMP3-Klasse des Le Mans Cup. Beim Rookie-Test wird er den Porsche 911 GT3 R LMGT3 von Manthey PureRxcing pilotieren. In der LMGT3-Klasse der WEC ist das Titelrennen ja bekanntlich schon entschieden.

«Ich bin extrem glücklich und stolz, für den WEC-Rookie-Test ausgewählt worden zu sein», strahlt er. «Es wird mein erstes Mal in einem GT-Auto sein, aber ich werde mein Bestes geben und bei Manthey PureRxcing in der bestmöglichen Umgebung lernen. Für nächstes Jahr ist noch nichts entschieden. Doch ich hoffe, dass mir diese Erfahrung in Zukunft helfen wird.»