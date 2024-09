6h Fuji: Pole-Position für Cadillac bei WEC in Japan

Alex Lynn war in der Hyperpole für den siebten Lauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Fuji nicht zu schlagen und sicherte sich den ersten Startplatz. Toyota und BMW auf den weiteren Positionen.

Das siebte Rennwochenende in der FIA WEC 2024 schreitet weiter voran. Auf der Strecke im japanischen Fuji fand am Samstagmorgen (unserer Zeit) die Qualifikation/Hyperpole statt, die für die Startaufstellung verantwortlich ist. Am schnellsten unterwegs war dabei Alex Lynn im Cadillac V-Series.R. Der Brite, der sich das Cockpit mit Earl Bamber teilt, umrundete die 4,563 Kilometer lange Strecke in exakt 1:28,901 Minuten. Es ist tatsächlich auch die erste Pole für Cadillac in der FIA WEC.

Knapp geschlagen kam Toyota beim Heimspiel auf Platz zwei. Ryo Hirakawa, der sich einen GR010 Hybrid mit Sébastien Buemi und Brendon Hartley teilt, hatte final lediglich 0,041 Sekunden Rückstand auf den Cadillac. Auch BMW ist in Japan stark unterwegs. Dries Vanthoor, der mit Raffaele Marciello und Marco Wittmann fährt, hatte 0,158 Sekunden Rückstand und kam somit auf den dritten Platz.

Der zweite Toyota von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries belegte mit 0,164 Sekunden Rückstand den vierten Platz. Hier saß Kobayashi in der Hyperpole im Cockpit. Die Top Fünf rundete der Porsche 963 von Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor ab, die 0,251 Sekunden zurücklagen.

In der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position mit 1:40,893 Minuten an den Ferrari 296 LMGT3 von François Heriau, Simon Mann und Alessio Rovera. Das Rennen der FIA WEC in Fuji ist für den morgigen Sonntag (15. September 2024) ab 4:00 Uhr MESZ angesetzt. So kann die Action angeschaut werden.