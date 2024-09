Porsche-Trio bereits nah dran am WM-Titel für 2024

Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor führen die Tabelle in der Sportwagen-WM (FIA WEC) vor dem Saisonfinale in Bahrain an. Alles andere als der Titel wäre wegen des großen Vorsprungs eine Überraschung.

Die Saison 2024 in der FIA WEC biegt auf die Zielgerade ein. Sieben Rennen sind bereits absolviert. Nur noch das Saisonfinale am 2. November in Bahrain steht auf der Agenda. Für Porsche könnte es eine Traumsaison werden. In der LMGT3-Klasse konnten zuletzt in Fuji bereits vorzeitig die Fahrer- und Team-Wertung gewonnen werden. Doch auch in der Königsklasse Hypercar sieht es nach einem Porsche-Triumph aus.

Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor führen die Tabelle mit 150 gesammelten Punkten an. Das Trio hat bislang eine richtig starke Saison hingelegt. Beim Saisonauftakt in Katar sowie zuletzt in Fuji konnte gewonnen werden. (kein anderes Fahrer-Gespann siegte 2024 bislang zweimal). Dazu kamen Platz zwei in Imola, Spa-Francorchamps und Sao Paulo. Beim Saisonhighlight in Le Mans gab es die Pole-Position und im Rennen Platz vier. Lediglich in Austin lief es mit Platz sechs nicht komplett nach Plan.

Beim Finale in Bahrain können noch 39 Punkte geholt werden (einer für die Pole-Position und 38 für den Laufsieg). Grundsätzlich gibt es auch nur noch zwei Wettbewerber um den Titel. Das ist zum einen das Ferrari 499P-Trio Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, also die diesjährigen Le Mans-Sieger. Sie haben 115 Zähler auf dem Konto und somit 35 Punkte Rückstand. Auf Tabellenplatz drei liegt das Toyota GR010 Hybrid-Duo Kamui Kobayashi und Nyck de Vries mit 113 Zählern. Da es wie gesagt nur noch 39 Punkte in Bahrain gibt, sind alle anderen Piloten raus aus dem Rennen um den WM-Titel.

Für Estre/Lotterer/L. Vanthoor ist die Ausgangslage somit klar: Sie müssen in Bahrain lediglich vier Punkte holen, um aus eigener Kraft Weltmeister zu werden. Diese Ausbeute konnte bislang in jedem Saisonrennen eingefahren werden. Sollte das nicht gelingen, wäre der Titel aber immer noch möglich.

Denn für Platz zwei gibt es in Bahrain 27 Punkte. Bei 35 Punkten Rückstand für Fuoco/Molina/Nielsen und 37 Punkten Rückstand für Kobayashi/de Vries müssten diese beiden Gespanne in Bahrain somit auf jeden Fall gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben, das Porsche-Trio noch abfangen zu können. Oder anders herum ausgedrückt. Sollten Fuoco/Molina/Nielsen bzw. Kobayashi/de Vries in Bahrain nicht siegen, wäre die Platzierung im Rennen von Estre/Lotterer/L. Vanthoor somit komplett egal in Bezug auf den WM-Titel.

Für Estre und L. Vanthoor wäre es die erste WM-Krone in der großen Klasse der WEC. André Lotterer konnte hingegen schon einmal triumphieren. Das war in der Saison 2012 - also noch zu LMP1-Zeiten. Im Audi R18 gewann er damals zusammen mit Marcel Fässler und Benoît Tréluyer den Titel.