Blick auf den Endstand in der Fahrer-Wertung der WEC

Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor haben sich beim Saisonfinale der Sportwagen-WM (FIA WEC) die Krone in der Fahrer-Wertung aufgesetzt. Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen auf Platz zwei.

Die Saison 2024 in der FIA WEC ist beendet und bot spannenden Sport. In der Fahrer-Wertung ging der WM-Titel an Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor, die einen Werks-Porsche 963 pilotierten. Erstmals seit 2017 (Earl Bamber, Timo Bernhard und Brendon Hartley im 919 Hybrid) ging der Titel wieder an ein Porsche-Trio. In allen Saisons dazwischen jubelten Toyota-Fahrer über den Erfolg in der Fahrer-WM.

Estre/Lotterer/Vanthoor legten eine richtig starke Saison hin. Beim Saisonauftakt in Katar sowie im Herbst in Fuji konnte gewonnen werden. Dazu kamen Platz zwei in Imola, Spa-Francorchamps und Sao Paulo. Beim Saisonhighlight in Le Mans gab es die Pole-Position und im Rennen Platz vier. In Austin lief es mit Platz sechs nicht komplett nach Plan. Genauso wenig wie beim Finale in Bahrain, wo mit Platz zehn lediglich zwei WM-Zähler gesammelt werden konnten. Final kommen sie somit auf 152 Punkte.

Das reichte für den Titel. Denn auch die Rivalen Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen (also die diesjährigen Le Mans-Sieger) hatten im Ferrari 499P in Bahrain kein gutes Rennen und sammelten mit Platz elf nicht einmal Punkte. So kommt das Trio auf final 115 Zähler und belegt Platz zwei in der Tabelle.

Auf Tabellenplatz drei beendete das Toyota GR010 Hybrid-Duo Kamui Kobayashi und Nyck de Vries mit 113 Zählern die Saison. Auch sie blieben in Bahrain punktlos, da es einen Ausfall nach einem technischen Defekt an der Benzinpumpe gab. Ordentlich auftrumpfen konnten hingegen die Toyota-Teamkollegen Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley. Durch den Laufsieg und die Pole-Position wurden beim Finale nochmals 39 Zähler eingefahren. Mit final 109 Zählern schoben sich die Toyota-Fahrer noch auf die vierte Position in der Tabelle.

Die Top Fünf komplettiert das zweite Porsche-Werks-Trio Matt Campbell, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki, die über die Saison 104 Zähler gesammelt haben. Die FIA WEC ist nun in der Winterpause. Saisonauftakt 2025 ist am 28. Februar 2025 in Katar.