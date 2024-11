Blick auf den Endstand in Hersteller-Wertung der WEC

Toyota sicherte sich beim Finale auf der Strecke in Bahrain den Titel in der Hersteller-Wertung der Sportwagen-WM (FIA WEC) und fing somit noch Porsche ab, die lange Zeit geführt hatten. Platz drei ging final an Ferrari.

In der FIA WEC ist die Saison 2024 abgeschlossen. Die acht Rennen boten einiges an Spannung und es gab unterschiedliche Sieger. Mit Ferrari, Porsche und Toyota konnten drei Marken triumphieren. Diese Drei machten auch die Hersteller-Wertung unter sich aus. Hier hatte Porsche über weite Teile der Saison die Favoritenrolle inne. Die Schwaben reisten auch als Tabellenführer zum Finale nach Bahrain und sahen fast schon wie der sichere Titelträger aus. Im letzten Renndrittel drehte in Bahrain aber Toyota auf und sicherte sich mit einem Taktik-Coup den Laufsieg und somit auch noch knapp den Triumph in der Hersteller-Wertung.

Toyota kommt final auf 190 Punkte und konnte drei Laufsiege (Imola, Sao Paulo und eben Bahrain) erzielen. Auch in Austin gab es volle Hersteller-Punkte. Dort schaffte Toyota zwar nur Platz zwei, doch der siegreiche private Ferrari 499P war in der Hersteller-WM nicht punktberechtigt. Mit 188 Punkten ging Platz zwei in der Hersteller-Wertung an Porsche. Das Werksteam siegte in Katar, bekam volle Punkte in Spa-Francorchamps und gewann auch in Fuji.

Ferrari schaffte Platz drei im Endklassement mit 137 Zählern. Vor allem der Triumph bei den 24h Le Mans wird den Italienern aus der Saison 2024 in guter Erinnerung bleiben. Hinter den Großen Drei klaffte eine Lücke. Alpine kommt als Viertplatzierter auf 70 Zähler - also etwas mehr als die Hälfte von Ferrari. Nach der großen Enttäuschung beim Heimspiel in Le Mans mit dem Doppelausfall wurde Alpine in der zweiten Saisonhälfte aber immer stärker.

Das gilt auch für BMW, die mit 64 Punkten den fünften Platz belegten. Peugeot kommt mit 57 Zählern auf Rang sechs. Cadillac wurde Siebter und holte lediglich 42 Punkte. Die Amerikaner waren (außerhalb von Le Mans) aber auch nur mit einem Auto unterwegs. Cadillac zählte eigentlich in den meisten Rennen zu den Favoriten, hatte im Verlauf der Saison aber viel Pech, sodass am Ende wenig Zählbares herauskam.

Mit elf Punkten belegte Lamborghini Rang acht. Schlusslicht in der Tabelle ist Isotta Fraschini mit null Punkten - sie hatten die Saison 2024 aber auch vorzeitig beendet.