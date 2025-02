So sehen die zwei Lexus RC F LMGT3 in der FIA WEC aus

Wie bereits 2024 werden die japanischen Rennwagen vom französischen Akkodis ASP Team in der LMGT3-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) eingesetzt. Nun wurde das Aussehen der beiden Lexus gezeigt.

Am 28. Februar beginnt die Saison 2025 der FIA WEC in Katar. Dort treten neben den Hypercars auch wieder die Fahrzeuge der LMGT3-Klasse an. Mit dabei sind dann auch zwei Lexus RC F LMGT3. Eingesetzt werden die japanischen Rennwagen vom französischen Akkodis ASP Team rund um Jérôme Policand. Nun wurde die Folierung der Fahrzeuge gezeigt.

Grundsätzlich dominieren die Farben Rot, Schwarz und Weiß. Einfach zu unterscheiden sind die doch recht ähnlichen Optiken an der Front. Einer der Lexus hat dort eher weiße Akzente, der andere Lexus eher schwarze Akzente. Auch die sechs Fahrer für die Saison 2025 in der FIA WEC stehen bereits fest. Im Auto mit der Startnummer #87 sitzen Clemens Schmid, José María López und Petru Umbrarescu. Im Schwesterauto mit der #78 fahren Finn Gehrsitz, Arnold Robin und Ben Barnicoat.

Der Lexus ist zudem das älteste Model im LMGT3-Feld - und stammt aus dem Jahre 2017. Für den Einsatz in der FIA WEC gab es 2024 ein kleines Update. Angetrieben wird er von einem V8-Motor mit 5,4 Litern Hubraum. Verbaut ist ein sequentielles 6-Gang-Renngetriebe. Lexus arbeitet aktuell jedoch an einem Nachfolger. Dieser soll (wenn alles gut läuft) 2026 auf der Rennstrecke zu sehen sein.