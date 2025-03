Weitere Stimmen zum Auftakt 2025 der FIA WEC in Katar

Ferrari holte einen staken Dreifachsieg beim ersten Saisonrennen der WEC 2025 in Katar. BMW und Toyota folgten auf den weiteren Plätzen. In der LMGT3-Klasse konnte die Corvette rund um Daniel Juncadella triumphieren.

Das erste Saisonrennen 2025 der Sportwagen-WM (FIA WEC) ist absolviert - und geht als dominanter Dreifachsieg für Ferrari in die Geschichtsbücher ein. Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen gewannen im Werks-499P vor dem privaten 499P von Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye. Beide Cadillac V-Series.R kollidierten in Führung liegend. Dafür gewann Konzernschwester Chevrolet mit der Corvette Z06 LMGT3.R von Jonny Edgar, Daniel Juncadella und Ben Keating die LMGT3-Klasse. Hier nun weitere Fahrer-Stimmen zum Renngeschehen.

Antonio Fuoco - Sieger im Ferrari 499P

«Zunächst möchte ich dem gesamten Team für die Arbeit im Winter danken, die es uns ermöglicht hat, hier in Katar mit großem Potenzial anzukommen. Wir haben im Rennen sowohl beim Reifenmanagement als auch bei der Strategie sehr gut abgeschnitten. Was wir heute erreicht haben, mit drei Ferraris auf den Spitzenplätzen am Ende eines Rennens der Langstrecken-Weltmeisterschaft, wird in die Geschichte eingehen.»

Dries Vanthoor - Platz vier im BMW M Hybrid V8

«Nach Startplatz zwei ist Rang vier vielleicht nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber wir hatten kein fehlerfreies Rennen - auch von meiner Seite nicht. Ohne diese Fehler hätten wir wahrscheinlich um Platz drei kämpfen können, auch wenn an den Ferraris an diesem Wochenende kein Weg vorbei ging. Sie waren in jeder Session unglaublich schnell, sodass es sehr schwierig war, sie zu schlagen. Das war von Anfang an klar. Ich denke, wir können zufrieden sein. Ich finde, wir können stolz auf die Fortschritte sein, die wir im Vergleich zum letzten Jahr gemacht haben. Wir sind aber noch nicht am Ziel. Es ist klar, dass wir noch nicht die Schnellsten sind - also müssen wir weiter hart arbeiten.»

Kamui Kobayashi - Platz sechs im Toyota GR010 Hybrid

«Glückwunsch an Ferrari zum Dreifachsieg. Wir haben unser Bestes gegeben, aber mehr ging nicht. Das Team hat heute einen tollen Job gemacht. Natürlich hat die Leistung unseres Autos hier etwas gefehlt, aber wir haben das Rennen ohne Strafen und ohne echte Fehler bewältigt. Leider konnten wir nicht um den Sieg kämpfen, also müssen wir aus dieser Erfahrung lernen und zusammenarbeiten, um für das nächste Rennen in besserer Form zurückzukommen.»

Laurens Vanthoor - Platz elf im Porsche 963

«Ein enttäuschendes Ergebnis. Im vergangenen Jahr haben wir hier in Doha gewonnen, nun liegen wir auf Platz elf. Ehrlich gesagt fuhr der Porsche recht gut, aber schneller ging es nicht. Mehr gibt es dazu eigentlich kaum zu sagen.»

Jenson Button - Platz 16 im Cadillac V-Series.R

«Was für ein Rennen mit Höhen und Tiefen. Ich denke, das Wichtigste, was man aus diesem Rennen mitnimmt, ist das Tempo, das wir im Cadillac Hertz Team Jota V-Series.R hatten. Natürlich haben wir einige Fehler gemacht und es sah zunächst so aus, als würde es gut laufen. Dann hatten wir den Unfall hinter dem Safety Car. Ein chaotischer Tag, aber das Tempo war unglaublich. Jeder, der ins Auto stieg, war superschnell und ich denke, wir nehmen viel Positives aus dem Wochenende mit.»

Daniel Juncadella - Sieger LMGT3 in der Corvette Z06 LMGT3.R

«Während des gesamten Stints war der Druck in den letzten 30 Minuten natürlich sehr groß. Am Anfang dachte ich nicht, dass ich die Nr. 59 auf Abstand halten könnte. Ich konnte sehen, wo er stellenweise stärker war. Es gab ein paar Stellen, an denen er hätte angreifen können - aber ich glaube, er war sich nicht sicher. Irgendwann dachte ich, wir würden Zweiter werden, aber ich habe mich auf mich selbst, mein Fahren und darauf konzentriert, keine Fehler zu machen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in einer solchen Situation gewesen zu sein, in der ein unerwarteter Sieg herauskam.»