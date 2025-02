Ferrari holt Pole-Position für WEC-Auftakt in Katar

Antonio Giovinazzi war der schnellste Mann in der Hyperpole der FIA WEC in Katar. Platz zwei ging an einen der beiden BMW M Hybrid V8 vor dem zweiten Werks-Ferrari 499P. McLaren mit Startplatz eins in der LMGT3-Klasse.

Ein Ferrari 499P steht auf der Pole-Position für den Saisonauftakt 2025 der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Katar. Werksfahrer Antonio Giovinazzi schaffte ganz zum Ende der Hyperpole-Session eine Zeit von 1:38,359 Minuten. Damit war der Italiener, der im Rennen mit James Calado und Alessandro Pier Guidi unterwegs sein wird, schneller als das gesamte restliche Feld.

Das Zeittraining hat in der FIA WEC seit dem Vorjahr bekanntlich ein neues Format. Hypercars und LMGT3-Autos bestreiten zunächst eine Quali-Session. Dabei gilt es, unter die ersten Zehn pro Klasse zu kommen, um in die sogenannte Hyperpole aufzusteigen. Für die Fahrzeuge ab Platz elf ist die Qualifikation danach beendet und der Platz im Grid (sollte es keine Strafen geben) zementiert. Im Anschluss an die jeweilige Qualifikation absolvieren die Top 10 der LMGT3 und der Hypercars dann direkt die Hyperpole-Session, in der die ersten zehn Startplätze vergeben werden - und in dieser Hyperpole war, wie bereits gesagt, Giovinazzi am schnellsten.

Lange lag BMW in der Hyperpole an der Spitze. Doch Dries Vanthoor, der zusammen mit Kevin Magnussen und Raffaele Marciello startet, wurde im M Hybrid V8 final um knappe 0,136 Sekunden geschlagen. Dritter wurde der zweite Werks-Ferrari von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Fuoco bestritt die Hyperpole und hatte einen Rückstand von 0,333 Sekunden.

Rang vier ging an den Cadillac V-Series.R von Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens, die 0,364 Sekunden zurücklagen. Es folgte der zweite Cadillac von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jenson Button mit einem Rückstand von 0,667 Sekunden. Danach belegte der zweite BMW von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde (+0,787 Sekunden) Platz sechs.

Die Top Sieben komplettierte der Toyota GR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries. In der LMGT3-Klasse lag der McLaren 720S LMGT3 Evo von Sean Gelael, Darren Leung und Marino Sato (United Autosports) mit 1:54,239 Minuten an der Spitze. Das Auftaktrennen 2025 der FIA WEC in Katar wird am morgigen Freitag (28. Februar 2025) ausgetragen. Die Ampeln springen gegen 12:00 Uhr (MEZ) auf Grün.