Vorläufige Entrylist für 6 Stunden Spa 2025 bekannt

36 Fahrzeuge wurden für den dritten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps eingeschrieben. 18 Hypercars fahren um den Sieg. Bei BMW sind nur zwei Piloten in den beiden M Hybrid V8 nominiert.

Vom 8. bis 10. Mai 2025 gastiert die Sportwagen-WM zum dritten Saisonlauf in Spa-Francorchamps. Dort ist die FIA WEC seit jeher Dauergast. Nun wurde eine erste vorläufige Startliste für das diesjährige Event in den belgischen Ardennen verkündet. Diese besteht erwartungsgemäß aus 36 Fahrzeugen - 18 Hypercars und 18 LMGT3-Autos. Am selben Wochenende fährt aber auch die amerikanische IMSA-Serie in Laguna Seca. Das hat einige Auswirkungen auf die Cockpitbesatzungen für das Rennen in Spa.

So werden beispielsweise Nico Müller und Pascal Wehrlein als jeweils dritte Piloten in den beiden Werks-Porsche 963 antreten und zusammen mit Julien Andlauer/Michael Christensen und bzw. mit Kévin Estre/Laurens Vanthoor fahren. Denn die bislang eingesetzten «dritten Piloten» Mathieu Jaminet und Matt Campbell sind in Laguna Seca unterwegs.

Auch in den beiden BMW gibt es diesbezüglich eine Anpassung, da Dries Vanthoor und Sheldon van der Linde ebenfalls in der IMSA Vollgas geben. BMW geht für Spa jedoch einen anderen Weg als Porsche - und so werden sich Kevin Magnussen und Raffaele Marciello sowie Robin Frijns und René Rast die beiden M Hybrid V8 jeweils als Duo teilen.

Auch die beiden Aston Martin werden in Spa-Francorchamps übrigens wieder mit nur jeweils zwei Piloten pro Auto auflaufen. Das sind Tom Gamble und Harry Tincknell im Valkyrie mit der Startnummer #007 sowie Alex Riberas und Marco Soerensen im Schwesterauto mit der #009. Ross Gunn und Roman de Angelis weilen ebenfalls in Laguna Seca. Tatsächlich ist dies aber keine Änderung zum vorangegangenen Rennen. Denn auch in Imola waren Gamble/Tincknell und Riberas/Soerensen in den beiden britischen Boliden schon als Duo am Start.

Ansonsten ist das Feld bei den Hypercars dasselbe wie bekannt. Mit dabei sind noch zwei Toyota GR010 Hybrid, zwei Peugeot 9X8, zwei Alpine A424, zwei Cadillac V-Series.R, drei Ferrari 499P und noch ein privater Porsche 963 von Proton Competition. Insgesamt also 18 Hypercars.

Auch in der LMGT3-Klasse ist das Feld in Bezug auf die Anzahl der Fahrzeuge stabil. 18 Boliden der neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind (mit jeweils zwei Autos pro Marke) mit dabei. Im Lexus RC F LMGT3 mit der Startnummer #78 fahren in Spa-Francorchamps Finn Gehrsitz und Arnold Robin nun mit Toyota-Werksfahrer Yuichi Nakayama. Zuletzt in Imola hatte noch Esteban Masson diesen Platz inne.

Noch unklar ist, wer im Mercedes-AMG LMGT3 mit der Startnummer #61 an der Seite von Lin Hodenius und Maxime Martin auflaufen wird. Hier war bei den ersten beiden Saisonläufen noch der Deutsche Christian Ried im Einsatz. In der vorläufigen Entrylist für Spa-Francorchamps ist der Platz derzeit noch vakant. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.