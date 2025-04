Nach Imola: So steht es in LMGT3-Klasse der FIA WEC 23.04.2025 - 06:14 Von Oliver Müller

© Chevrolet Boxenstopp bei der Corvette Z06 LMGT3.R

TF Sport führt die Tabelle der LMGT3-Kategorie auch nach dem WEC-Rennen in Imola an. Auf Platz zwei liegt das Akkodis ASP Team. Jonny Edgar, Daniel Juncadella und Ben Keating haben in der Fahrerwertung die Spitze inne.