6h Spa: Wasserstoff-Autos im Fahrerlager zu sehen

Beim dritten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps sollen der Alpine Alpenglow und der Toyota Gazoo Racing Yaris H2 Concept ausgestellt werden. Wasserstoff steht beim ACO bekanntlich hoch im Kurs.

Die FIA WEC wird am 10. Mai auf der Strecke in Spa-Francorchamps das dritte Saisonrennen 2025 ausfahren. Dabei werden die Hypercars um den Gesamtsieg wetteifern. Doch auch die Zukunft steht in Spa im Fokus - und diese soll in der WEC irgendwann einmal um das Thema Wasserstoff bereichert werden. Die FIA WEC hat nun mitgeteilt, dass im Fahrerlager von Spa zwei Wasserstoff-Fahrzeuge ausgestellt werden sollen. Dies sind der Alpine Alpenglow und der Toyota Gazoo Racing Yaris H2 Concept. Die Idee dahinter ist, das Thema Wasserstoff weiter ins Bewusstsein zu bringen.

Beide Fahrzeuge sollen auch für Demo-Runden um die Strecke fahren. Dafür sind zwei Termine geplant: Freitag (9. Mai 2025) von 14:00 bis 14:10 Uhr und Samstag (10. Mai 2025) von 12:20 bis 12:35 Uhr. Außerdem soll es in Spa auch wieder ein Wasserstoffdorf in der Fanzone geben. Dort wird dann auch eine mobile Wasserstofftankstelle stehen, die über 700 bar Druck verfügt. Die beiden genannten Autos sollen dort auch betankt werden.

In der Zukunft sollen dann auch Wasserstoff-Autos in die WEC kommen - so zumindest der (noch) aktuelle Plan. An einem entsprechenden Reglement wird bereits seit langer Zeit gebastelt. Im Jahre 2028 könnte es eventuell mit Wasserstoff-Fahrzeugen in der WEC losgehen. Ob dies wirklich passiert, wird sich herausstellen. Sicherlich gibt es im Vorfeld der 24h Le Mans (also Mitte Juni 2025) wieder ein Update des ACO (Automobile Club de l’Ouest) in Bezug auf die Pläne mit Wasserstoff.