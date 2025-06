24h Le Mans Testtag: Toyota stark und mit Bestzeit

Ein Toyota GR010 Hybrid in Le Mans

Brendon Hartley erzielte beim Testtag zu den 24 Stunden von Le Mans im GR010 Hybrid die Bestzeit. Fahrzeuge von vier Marken auf den besten vier Plätzen. Konzern-Schwester Lexus in der LMGT3-Klasse an der Spitze.

Der Testtag zu den 24h Le Mans 2025 ist beendet - und Toyota markierte die Spitze beim Aufgalopp zum großen Langstrecken-Klassiker an der französischen Sarthe. Nach eigentlich sechs Stunden Streckenzeit (durch diverse rote Flaggen war es im Endeffekt weniger) ging die Bestzeit mit 3:26,246 Minuten an Brendon Hartley, der sich einen Toyota GR010 Hybrid mit Sébastien Buemi und Ryo Hirakawa teilt. Der Neuseeländer erziele die Zeit recht früh in der Nachmittagssession und toppte auch die Testtag-Bestzeit des Vorjahres. 2024 lag Kévin Estre im Werks-Porsche 963 mit 3:26,907 Minuten vorne.

Insgesamt war das Feld in der Nachmittagssession auf den vorderen Plätzen bunt gemischt. Rang zwei ging mit einer Zeit von 3:26,777 Minuten an den Ferrari 499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi. Dritte wurden mit 3:27,313 Minuten Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Mick Schumacher im Alpine A424 vor Matt Campbell, Kévin Estre und Laurens Vanthoor, die im Werks-Porsche 963 auf 3:27,356 Minuten kamen. Somit befanden sich Fahrzeuge von vier Marken auf den ersten vier Positionen.

Die Top Fünf der zweiten Session komplettierte der private Ferrari 499P von Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye mit 3:27,357 Minuten. Dieses Fahrzeug hatte zudem auch die Bestzeit der ersten Session am Vormittag aufgestellt. Da kam Kubica auf 3:27,010 Minuten und war somit sogar schneller als am Nachmittag. In einer Betrachtung über beide Sessions zusammengenommen, reichte Kubicas Zeit von 3:27,010 Minuten somit zu Gesamtrang drei des Testtages.

In der LMP2-Klasse lag final der Oreca 07 von United Autosports (Renger van der Zande, Pietro Fittipaldi und David Heinemeier Hansson) mit 3:35,770 Minuten an der Spitze. Die LMGT3-Bestzeit ging mit 3:55,276 Minuten an den Lexus RC F LMGT3 von José María López, Clemens Schmid und Petru Umbrarescu.

Nach dem Testtag kehrt auf der 13,626 Kilometer langen Strecke von Le Mans zunächst nun etwas Ruhe ein. Am Montag und Dienstag stehen in Le Mans nun diverse andere Themen auf der Agenda. Das erste freie Training steigt dann am Mittwoch (11. Juni 2025) ab 14:00 Uhr.