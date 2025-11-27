Peugeot finalisiert Fahrerkader für WEC-Saison 2026

Nick Cassidy, Paul di Resta, Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire und Stoffel Vandoorne sind 2026 die Stammfahrer von Peugeot in der WEC. Alex Quinn und Jean-Eric Vergne agieren als Test- und Entwicklungsfahrer.

In der Saison 2026 hat Peugeot in der Sportwagen-WM (FIA WEC) einiges vor. Bereits 2025 wurden mit dem 9X8 große Fortschritte gemacht und zur Spitzengruppe aufgeschlossen. Das soll im nächsten Jahr natürlich noch weitergehen. Nun hat Peugeot seinen Fahrerkader für die anstehende Saison final bestätigt.

So werden Nick Cassidy, Paul di Resta, Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire und Stoffel Vandoorne die Riege der Stammfahrer bilden. Cassidy ist neu im Aufgebot, Pourchaire war 2025 zunächst Test- und Entwicklungsfahrer - hat aber bereits das Saisonfinale in Bahrain im 9X8 verbracht. Vandoorne wurde zunächst verabschiedet - dann aber wieder zurückgeholt. Wie sich diese sechs Fahrer auf die beiden Fahrzeuge aufteilen, will Peugeot Anfang 2026 bekanntgegeben.

Die sechs Stammfahrer werden von zwei Test- und Entwicklungsfahrern unterstützt. Dabei handelt es sich um Jean-Eric Vergne, der 2025 noch Stammfahrer war, sowie um Neuzugang Alex Quinn, der Anfang des Monats beim Rookie-Test in Bahrain den Peugeot 9X8 bewegte.

«Für 2026 bestätigen wir eine starke und ausgewogene Fahrerbesetzung mit sechs Fahrern für die gesamte Saison, die Jugend und Erfahrung vereint. Loïc und Paul, die seit Beginn des Programms dabei sind, bleiben unsere Stützen. Wir begrüßen außerdem Nick sowie Stoffel, der das Team bestens kennt», so Olivier Jansonnie (Technischer Direktor von Peugeot Sport). «Malthe zeigt nach einer sehr starken ersten Saison bei uns weiterhin großes Potenzial und Théo beeindruckte bei seinem ersten Rennen in Bahrain.»