Formel 1

Corona-Virus China: Russland will keinen GP-Tausch

​Vor Tagen kursierte aufgrund der Coronavirus-Krise die Möglichkeit, dass die GP-Termine von Shanghai und Sotschi getauscht werden. Die Russen zeigen kein Interesse. Die Organisatoren des Vietnam-GP bleiben ruhig.

Das Corona-Virus ist seit Tagen Dauerthema in den Nachrichten. Noch weiss keiner, wie lange es dauern wird, bis die Anzahl Ansteckungen und Todesfälle sinken. Bald haben an die 500 Menschen ihr Leben verloren wegen der Atemwegs-Erkrankung, Experten wagen nicht abzuschätzen, wie sehr die Zahl von bislang rund 20.000 angesteckten Menschen noch steigen wird.

In Sachen Formel 1 glaubt vor heutigem Hintergrund niemand daran, dass Mitte April ausserhalb von Shanghai ein Grosser Preis von China stattfinden kann. Aus Sicht der Chinesen ein logischer Plan: Das Rennen in den Herbst verschieben, am liebsten im Platzwechsel mit dem WM-Lauf auf dem Olympia-Gelände von Sotschi.

Nur: Die Russen zeigen bislang wenig Interesse daran, von ihrem Termin abzurücken. Wie Rennpromoter Alexey Titov gegenüber der Nachrichtenagentur Tass meint: «Das Datum für den Grossen Preis von Russland ist im vergangenen Oktober vom Autoverband FIA abgesegnet worden und bleibt unverändert auf dem 27. September.»

Klar sehen Titov und seine Mitarbeiter wenig Anreiz darin, das Rennen um fünf Monate vorzuziehen. Denn dies würde auch bedeuten: fünf Monate weniger Zeit, um Karten zu verkaufen.



Wahrscheinlicher, dass die Formel-1-Führung versuchen wird, den China-GP in den Herbst zu schieben. Aber das ist nicht so einfach. Naheliegend wäre auf dem Papier eine Kombination mit dem WM-Lauf von Japan (11. Oktober). Nur: In China eine Woche vor Suzuka zu fahren, das würde bedeuten, dass wir drei Rennen in Serie hätten (20. September Singapur, 27. September Sotschi, 4. Oktober Shanghai); den Grand Prix von China nach dem Rennen in Suzuka auszutragen, also am 18. Oktober, erzeugt ebenfalls grosse logistische Probleme – denn am 25. Oktober und am 1. November stehen die Nordamerika-GP von Austin (Texas) und Mexiko-Stadt auf dem Programm.



Wie verhält es sich mit dem ersten Grand Prix von Vietnam, der am 5. April in Hanoi über die Bühne gehen soll? Bislang gibt es im asiatischen Land acht Fälle von Ansteckungen. Vietnam hat punkto öffentlicher Gesundheit den Notstand ausgerufen und den Flugbetrieb zu China eingestellt. Für Besucher, die in den vergangenen Wochen in China waren, gibt es kein Einreise-Visa mehr.



Die Organisatoren des WM-Laufs in Hanoi geben sich jedoch gelassen. Le Ngoc Chi, Vorstandsvorsitzende der «Vietnam Grand Prix Corporation», sagt meinem Kollegen Chris Medland von Racer: «Ich kann die Sorgen der Menschen gut verstehen. Doch wir arbeiten weiterhin ganz normal auf unseren Termin hin, alles wird für den Beginn des Trainingsbetriebs am 3. April bereit sein. Sollte es zum Äussersten kommen und das Rennen verschoben werden müssen, so ist das für uns kein Problem.»



«Aber die Schwierigkeiten liegen derzweil wohl eher auf Seiten der Formel 1, mit Verpflichtungen gegenüber Sponsoren, was die Renntermine angeht. Die meisten unserer Geldgeber sind national, bei einer Verschiebung müssten wir mit ihnen reden.»



«Gleichzeitig möchte ich betonen, dass bislang niemand an uns herangetreten ist, was einen anderen Austragungstermin betrifft. Also arbeiten wir unbeirrt weiter.»



Am 30. Januar hatte der Automobilweltverband FIA mit einer Mitteilung auf die steigende Sorge um den China-GP reagiert. Darin stand geschrieben: «Die FIA beobachtet die Situation um den Ausbruch des Corona-Virus überaus aufmerksam. Sie steht in engem Kontakt mit Behörden und Landesverbänden, unter der Leitung des führenden medizinischen Präsidenten der FIA, Professor Gérard Saillant. Die FIA wird in den kommenden Wochen weiter abschätzen, welche Auswirkungen der Ausbruch der Krankheit auf den Rennplan hat. Falls notwendig werden alle Massnahmen ergriffen, um Publikum und Motorsportgemeinde zu schützen.»





Die Formel-1-Termine 2020

Präsentationen und Roll-outs

11. Februar: Ferrari (Reggio Emilia)

12. Februar: Renault (Paris)

12. Februar: Red Bull Racing-Honda (Silverstone)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg)

14. Februar: Mercedes (Silverstone)

17. Februar: Racing Point (Mondsee)

17. Februar: Williams (online)

19. Februar: Alfa Romeo Sauber (Barcelona)

19. Februar: Haas (Barcelona)

Noch ohne Termin: Red Bull Racing und Williams



Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE