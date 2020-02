Formel 1

Christian Horner zum Corona-Virus: «Wir sind wachsam»

​Jeden Tag neue Schreckensmeldungen wegen des Corona-Virus: Die Zahl von Toten und Infizierten steigt ständig. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir beobachten die Situation sehr wachsam.»

Kann am 19. April ausserhalb von Shanghai ein Grosser Preis von China ausgetragen werden? Die Hoffnung schwindet so sehr, wie die Anzahl Toter und Infizierter des Corona-Virus steigt. In China sind mehr als 22.000 Menschen angesteckt, Hongkong beklagt den ersten Toten, in China wird die Anzahl Verstorbener bald auf 500 steigen.

China versucht mit strengen Massnahmen, die Atemwegs-Erkrankung einzudämmen. Vielerorts besteht bereits Schutzmaskenpflicht. Die Regierung hat erstmals Fehler eingeräumt. Als Ausgangspunkt der Epidemie wird ein Markt im zentralchinesischen Wuhan vermutet, wo ausser Geflügel und Meeresfrüchten auch exotische Tiere angeboten worden sind – Fledermäuse, Schlangen, Krokodile, Füchse. Es wird vermutet, dass dort der Erreger vom Tier auf den Menschen übertragen worden ist. Die Regierung will solche Märkte besser überwachen und den Handel mit Wildtieren verbieten.

Zurück zur Formel 1. Im Rahmen einer Medienveranstaltung bei Red Bull Racing hat Teamchef Christian Horner zur Situation gesprochen. Der Engländer meint: «Wir beobachten die Situation sehr wachsam. Und ich bin davon überzeugt, dass die Formel-1-Bosse ihre Hausaufgaben in diesem Fall überaus gründlich erledigen und die richtige Entscheidung treffen werden, was eine Verschiebung oder eine Streichung dieses Rennens angeht.»



Am 5. Februar findet eine Sitzung der Teamchefs mit Vertretern von «Formula One Management» und des Autoverbands FIA statt. Horner: «Natürlich werden der Ausbruch des Corona-Virus und die Folgen ein Thema sein. Aus heutiger Sicht wäre es nicht möglich, in Shanghai zu fahren, weil wir gar nicht dahin gelangen können.»



Wie die Lufthansa oder die Swiss hat auch British Airways alle Flüge nach China gestrichen. Das auswärtige Amt zahlreicher Länder hat von Reisen nach China abgeraten.



Max Verstappen meint: «Derzeit schaut das alles gar nicht gut aus. Aber Sorgen mache ich mir deswegen nicht. Wir warten ab und sehen, wie sich das weiter entwickelt.»





Die Formel-1-Termine 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari (Reggio Emilia)

12. Februar: Renault (Paris)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg)

14. Februar: Mercedes (Silverstone)

17. Februar: Racing Point (Mondsee)

17. Februar: Williams (online)

19. Februar: Alfa Romeo Sauber (Barcelona)

19. Februar: Haas (Barcelona)

Noch ohne Termin: Red Bull Racing und Williams



Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE