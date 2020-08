Grand Prix in Imola: Nur noch ein Trainingstag

​Die Formel 1 führt Ende Oktober durch, was sie schon lange mal ausprobieren wollte – die Königsklasse als Zweitages-Veranstaltung. In Imola wird es nur einen Trainingstag geben, den Samstag.

Von 1981 bis 2006 fand auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari von Imola der Grosse Preis von San Marino statt. Nun wird erstmals seit vierzehn Jahren wieder gefahren, am 1. November wird in Imola der Grand Prix der Emilia Romagna ausgetragen.

Neu ist: Die Formel 1 kann ein Experiment durchführen, auf das Sportchef Ross Brawn schon lange scharf ist – die Königsklasse als Zweitages-Veranstaltung, mit nur einem Trainingstag am Samstag und dem Rennen am Sonntag. Bislang hatten die Rennställe und die Veranstalter ein solches Format abgelehnt. Nun hat es Formel-1-CEO Chase Carey durchgezwängt, weil der GP-Tross etwas Zeit braucht, um vom portugiesischen Grand Prix in der Algarve in die Emilia Romagna hochzurollen.

Für die Rückkehr des Imola-GP sieht der neue Zeitplan vor, dass am Samstag (31. Oktober) von 10.00 bis 11.30 ein 90minütiges freies Training stattfindet, ab 14.00 Uhr folgt die Qualifikation.

Das Rennen vom 1. November wird schon um 13.10 Uhr gestartet, also zwei Stunden früher als üblich. Der Grund: Anfang November wird es früher dunkel als im Sommer.



McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Noch ist das letzte Wort bezüglich dieser 90 Minuten nicht gesprochen. Die Rennställe machen sich dafür stark, dass wir mehr Zeit auf der Bahn erhalten.»





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)