Max Verstappen (Red Bull Racing): «Auto wird besser»

​Der Niederländer Max Verstappen hat in Silverstone den dritten Podestplatz in Serie erobert: Dritter in Österreich, Zweiter in Ungarn, Zweiter in England. «Mein Auto wird besser, das Handling ist berechenbarer.»

Noch immer diskutieren die Formel-1-Fans kontrovers: Hat Red Bull Racing beim britischen Grand Prix den Sieg vergeben? Wäre Max Verstappen nicht locker zum Sieg gefahren, wo doch beide Mercedes platte Reifen hatten? Aber der achtfache GP-Sieger wurde zur Box geholt, um frische Walzen zu holen und den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde zu fahren.

Max bleibt dabei: «Ich bin zufrieden, weil wir mehr aus dem Rennen geholt haben als erwartet. Ich habe einen zweiten Platz gewonnen und nicht den Sieg verloren. Niemand konnte wissen, dass auch Lewis Reifenprobleme bekommen würde, und zudem konnte uns keiner garantieren, dass wir ungeschoren davonkommen würden, denn auch bei uns waren die Reifen am Ende.»

«Mit zwei zweiten Rängen in Folge dürfen wir wirklich glücklich sein. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Speed fehlt, um die Mercedes herauszufordern, besonders im Qualifying und auf einer Rennstrecke wie Silverstone. Wir liegen nicht auf Augenhöhe, aber wir halten einen bestimmten Druck aufrecht.»

Der gegenwärtige WM-Dritte weiter: «Nun wird das Wetter in England wärmer, und wir fahren mit weicheren Reifenmischungen. Ich schätze, das wird die Rennstrategie beeinträchtigen. Zum zweiten Mal auf der gleichen Bahn zu fahren, bedeutet auch, dass du die Chance erhältst, mehr über deinen Rennwagen zu lernen.»



«Natürlich war das Pech von Bottas in England unser Glück, aber wir versuchen, am Ball zu bleiben. Wir schätzen unsere Lage realistisch ein, aber wir arbeiten unablässig, um schneller zu werden. Das Auto wird besser, das Handling wird berechenbarer, also müssen wir versuchen, in der Nähe zu bleiben, bis wir die Lücke schliessen können. Wir werden Mercedes das Leben nicht leicht machen.»