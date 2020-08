Racing Point-Urteil: 400.000 Euro Busse, Punktabzug!

​Renault hatte gegen die Bremsbelüftung von Racing Point drei Mal protestiert, in Österreich, Ungarn. England. Die Rennkommissare der FIA urteilen – die Belüftung ist illegal kopiert worden.

Der Gang einer Renault-Delegation zur Rennleitung hatte schon etwas vom Film «Und ewig grüsst das Murmeltier»: Gleich drei Mal wurden die Franzosen bei den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA vorstellig, um gegen die Bremsbelüftung des Autos von Racing Point zu protestieren – im Anschluss an die Grossen Preise der Steiermark, von Ungarn und Grossbritannien.

Renault behauptete, dass die Bremsbelüftung des 2020er Racing Point der Lösung am 2019er Mercedes entspreche. Eine solche Kopie wäre verboten. Denn im Reglement ist verankert, dass diese Belüftung vom Rennstall selber entworfen und gebaut werden muss.

Racing Point-Teamchef Otmar Szafnauer gab sich vor der Anhörung am 5. August siegessicher: «Es ist unmöglich, dass unsere Teile illegal sind. Bremsbelüftungen sind überaus komplex, entsprechend lange dauert es, sie zu entwerfen und zu bauen. Wir haben 886 verschiedene Konstruktionszeichnungen unserer Bremsbelüftungen vorzuweisen, um das zu belegen.»

Nun ist die Einschätzung der Rennkommissare Gerd Ennser (Deutschland), Dennis Dean (USA), Walter Jobs (Österreich) und Richard Norbury (England) da: Sie geben Renault Recht und büssen Racing Point mit 400.000 Euro und einem Abzug von 15 WM-Punkten (für das Team, die Fahrer behalten ihre Punkte), dies für die Verwendung einer unerlaubt kopierten Bremsbelüftung beim zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring. Für die Verwendung auf dem Hungaroring und beim ersten Silverstone-GP gibt es fürs gleiche Vergehen eine Verwarnung. Dies ist das destillierte Ergebnis einer 14seitigen (!) Erklärung.

Der Knackpunkt für die Regelhüter: Racing Point hat 2019 beschlossen, Bremsbelüftungen nach dem Design des 2019er Mercedes W10 zu verwenden, um sie im 2020er Auto zu verbauen. Dabei wurden CAD-Modelle von Mercedes genutzt (computer aided design). Dies ist gemäss 2020er Reglement verboten. Die FIA teilt mit: «Hätte Racing Point sich zum betreffenden Zeitpunkt, also im September oder Oktober 2019 darüber erkundigt, ob sie so vorgehen dürfen, hätten die FIA gesagt – nein.»

Ebenfalls wichtig: Hier ist gemäss des Kommissaren-Quartetts eine sportliche Regel gebrochen worden und keine technische – daher gibt es für die Pink-Panther keine Disqualifikation. Die FIA-Experten stellten auch fest, dass sie beim Vorgehen von Racing Point keine Absicht feststellen konnten, die Regeln zu brechen. Die Kooperation des Rennstalls in diesem Fall wird gewürdigt.



Die FIA kommt zum Schluss, dass die Belüftung dem Reglement entspricht und nicht geändert werden muss.



Im Urteil wird betont, die Strafe ist dem Vergehen angemessen, mit der Kopie eine finanzielle und zeitliche Abkürzung genommen zu haben. Die Kommissare finden: «Hätte Racing Point zum Beispiel von der Belüftung Fotos gemacht und sie im Werk nachgebaut, wären sie zu einem vergleichbaren Ergebnis gekommen, und das wäre legal gewesen.»



Die Belüftung der Vorderradbremse ist für die FIA-Experten kein Thema, weil Racing Point hier 2020 eine Lösung verwendet, die fast identisch schon am 2019er Wagen zu finden war.



Racing Point kann bis zum 8. August (10.30 Uhr MESZ) gegen dieses Urteil in Berufung gehen. Falls dies passiert, wird der Fall vor das so genannte Internationale Berufungsgericht gebracht.





Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CAN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CAN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung