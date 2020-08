Pierre Gasly (AlphaTauri): «Da geht noch viel mehr»

​Der Franzose Pierre Gasly (24) hat in der Saison 2020 bislang zwei siebte Plätze errungen, beim Österreich-GP und im britischen Grand Prix. Der WM-Siebte von 2019 sagt: «Da geht noch viel mehr.»

Pierre Gasly ist gut drauf: Der Franzose aus dem früheren GP-Austragungsort Rouen bezeichnet seine Fahrt zu Platz 7 im britischen Grand Prix als «eines meiner besten Rennen in der Formel 1. Ich hatte ein prima Duell mit Sebastian Vettel, und Lance Stroll habe ich mir auf der schwierigen Aussenbahn geschnappt, das war in aller Bescheidenheit ein tolles Manöver.»

Der WM-Siebte von 2019 (einschliesslich des sensationellen zweiten Platzes hinter Max Verstappen in Brasilien) hat in Silverstone den zweiten siebten Platz dieser Saison eingefahren, Siebter war er auch beim Saisonstart auf dem Red Bull Ring geworden. «Aber da geht noch viel mehr», über der gegenwärtige WM-Zwölfte vom Potenzial seines AlphaTauri überzeugt.

Als Gasly Mitte 2019 wegen mittelmässiger Leistungen seinen Platz bei Red Bull Racing räumen musste, hat ihm Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gesagt – es kann einen Weg zurückgeben. Gasly sagt: «Das ist nicht meine Entscheidung. Ich will mich alleine darauf konzentrieren, an jedem Rennwochenende das Beste aus dem Wagen und mir selber zu holen und jede Chance zu nutzen, die sich bietet. Ich hatte schon vor dem Wechsel von Toro Rosso zu Red Bull Racing die Einstellung – wenn ich gute Leistungen zeige, dann ergibt sich alles Andere von selber. Und daran glaube ich noch immer.»

«Wir hatten eine starke zweite Saisonhälfte 2019 gezeigt, und es war immer mein Ziel, diesen Schwung ins neue Jahr hinüber zu holen. Nach dem ersten Silverstone-Wochenende kann ich sagen: Mehr hätte ich nicht herausholen können, das ist ein gutes Gefühl.»



Gasly hätte 2020 in jedem Rennen in die Top-Ten fahren können: Beim Grossen Preis der Steiermark ging er als Achter ins Rennen, aber nach Kontakt mit dem Renault von Daniel Ricciardo war das Handling des Autos nicht mehr das gleiche. In Ungarn qualifizierte sich Gasly als Zehnter, schied jedoch wegen Getriebeschadens aus.





Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CAN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CAN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



*15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung