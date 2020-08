Red Bull Racing näher dran: Mittendrin im Titelkampf?

Mit seinem Sieg in Silverstone hat sich Max Verstappen in der WM vor Valtteri Bottas geschoben. Ist Red Bull Racing ein ernsthafter Titelkandidat?

In der Formel 1 kann es schnell gehen. Nach vier Siegen in den ersten vier Rennen, unterfüttert von einer beeindruckenden Dominanz, sah es ganz nach einer erneut von Mercedes bestimmten WM aus.

Beim zweiten Rennen in Silverstone nun schlug Red Bull Racing zurück, Max Verstappen bejubelte den ersten Saisonsieg und zeigte: Die Silberpfeile sind unter gewissen Bedingungen und Voraussetzungen schlagbar.

Aber der Niederländer ist Realist genug zu wissen: «Wir müssen in der Qualifikation schneller werden. Wenn mit härteren Mischungen gefahren wird, kann Mercedes den Reifen mehr zumuten und ist schneller. Den Rückstand auf Mercedes aufzuholen, ist schwierig. Heute will ich daran nicht denken, sondern mich einfach über den Sieg freuen. Und was in Barcelona passieren wird, darum kümmere ich mich dann in Spanien.»

Auch Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko stellte fest: «Wir haben immer noch Probleme, ganz klar, im Chassis.»

Aber: «Wir kommen näher. Unsere größte Schwäche ist das Qualifying. Aber wir haben immer gesagt, die WM ist für uns noch nicht vorbei. Man vergisst, dass wir das erste Rennen in Österreich vom Speed her auch gewinnen hätten können. Vom letzten Sonntag rede ich gar nicht.»

Es laufe nicht ganz glücklich, sagte Marko, «aber wir sind froh, dass wir uns wieder aufgerappelt haben. Max ist bereits Zweiter in der WM. Die Richtung stimmt.» Und deshalb freut sich das Team auch auf das kommende Rennen in Barcelona.

Denn dort soll es wieder warm werden. Sehr warm. «34 Grad angeblich. Dann kommen zwei italienische Rennen, Anfang September. Da sollte die Temperatur auch hoch sein. Das ist natürlich ein Pluspunkt», so Marko.

Hat Mercedes tatsächlich einen ernstzunehmenden Widersacher im Kampf um den Titel, einen langfristigen vor allem?

«Ich denke, das haben wir», sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: «Ich genieße die Situation irgendwie, weil alle sagten, dass dies für Mercedes ein Spaziergang sein würde.»

Wolff weiter: «Wir waren sicherlich nicht das schnellste Auto, vielleicht nicht einmal das zweitschnellste Auto. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die heißen Bedingungen irgendwie nicht zu unserem Auto passen, aber es ist viel komplexer als das. Ich bin tatsächlich bereit für die Herausforderung.»

Die sieht so aus, dass Mercedes dafür sorgen muss, dass das Auto kein so großer Reifenfresser mehr ist. «Wir haben wahrscheinlich das schnellste Paket. Das schnellste Paket sorgt auch für den meisten Abtrieb. Der meiste Abtrieb wirkt am härtesten auf die Reifen, und in dieser Hinsicht müssen wir lernen, das Auto zu verbessern, damit die Reifen ein wenig überleben können.»

Lewis Hamilton, der nun noch 30 Punkte Vorsprung auf Verstappen hat, hatte sich zuletzt erst mehr Zweikämpfe an der Spitze und engere Rennen gewünscht.

Hamilton warnt: «Der Red Bull scheint unter Rennbedingungen nah dran zu sein. Das zeigt, dass sie kein so schlechtes Paket haben, wie es die Leute vorher gesagt haben. Ich denke, dass wir sie gut im Auge behalten müssen. Ich denke nicht, dass es einfach werden wird.»

Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020



1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde



WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen



1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüftung