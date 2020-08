Fans bleiben trotz (oder wegen?) Vettel-Krise treu

Aus deutscher Sicht bleibt die Formel-1-Saison mau, da Sebastian Vettel und Ferrari weiterhin chancenlos sind. Das Interesse hält sich aber wacker auf einem guten Niveau.

Vielleicht ist es ja die Neugier, was bei Sebastian Vettel und Ferrari diesmal schiefgeht. Der viermalige Weltmeister stolpert von einem Problem ins nächste, in Silverstone erreichte das Verhältnis zwischen Ferrari und ihm einen neuen Tiefpunkt.

Fakt ist: Viel ist für Vettel 2020 nicht zu holen, an der Spitze kämpfen andere um den Titel. Mercedes vor allem mit Lewis Hamilton, aber auch Red Bull Racing, für die sich Max Verstappen mit seinem Sieg zurückmeldete.

Das Interesse an der Königsklasse hält sich in Deutschland trotz der trüben sportlichen Aussichten für den Heppenheimer wacker auf einem guten Niveau. Das zweite Rennen in Silverstone sahen im Schnitt 4,17 Millionen Zuschauer.

Das bedeuteten 27,6 und 25,6 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt und in der werberelevanten Zielgruppe.

Auch bei Sky bleiben die Zahlen konstant. 530.000 Zuschauer verfolgten die Live-Übertragung. Der Pay-TV-Sender verbuchte bei den 14- bis 49-Jährigen einen sehr guten Marktanteil von 6,8 Prozent.

Und bleibt erneut über der Marke von 500.000 Zuschauern, was 2019 insgesamt nur dreimal gelang.

Die Quoten 2020 in der Übersicht:

Österreich I:

4,48 Millionen RTL/607.000 Sky

Österreich II:

3,52 Millionen RTL/580.000 Sky

Ungarn:

4,49 Millionen RTL/580.000 Sky

Großbritannien I:

4,28 Millionen RTL/530.000 Sky

Großbritannien I:

4,17 Millionen RTL/530.000 Sky

Die Quoten 2019 in der Übersicht:

Australien

1,63 Millionen RTL/370.000 Sky



Bahrain

4,82 Millionen RTL/430.000 Sky



China

3,06 Millionen RTL/460.000 Sky



Aserbaidschan

4,33 Millionen RTL/420.000 Sky



Spanien

3,68 Millionen RTL/330.000 Sky



Monaco

4,25 Millionen RTL/410.000 Sky



Kanada

4,08 Millionen RTL/460.000 Sky



Frankreich

3,41 Millionen RTL/350.000 Sky



Österreich

4,36 Millionen RTL/480.000 Sky



Großbritannien

4,61 Millionen RTL/370.000 Sky



Deutschland

5,37 Millionen RTL/430.000 Sky



Ungarn

4,17 Millionen RTL/470.000 Sky



Belgien

4,53 Millionen RTL/550.000 Sky



Italien

5,26 Millionen RTL/450.000 Sky



Singapur

3,96 Millionen RTL/440.000 Sky



Russland

4,39 Millionen RTL/490.000 Sky



Japan

2,03 Millionen RTL/260.000 Sky



Mexiko

4,71 Millionen RTL/640.000 Sky



USA

3,23 Millionen RTL/340.000 Sky



Brasilien

5,01 Millionen RTL/560.000 Sky



Abu Dhabi

3,26 Millionen RTL/330.000 Sky