Lando Norris: Klare Antwort auf McLaren-Kritik

Viele britische Berichterstatter warfen McLaren vor, Lando Norris im WM-Kampf nicht unterstützt zu haben, weil der Brite in Ungarn seinen Teamkollegen vorbeilassen musste. Norris sieht das ganz anders.

Der GP auf dem Hungaroring brachte McLaren die Plätze 1 und 2, doch darüber sprach kaum einer. Denn im Rennen sorgte eine Stallorder für grosse Aufregung. Polesetter Lando Norris verlor beim Start die Führung an seinen Teamkollegen Oscar Piastri, der den ersten Platz über viele Runden verteidigte. Der Australier fiel hinter den Briten zurück, nachdem das Team Norris als Ersten an die Box geholt hatte.

Dies tat McLaren, um ihn gegen die Gegner abzusichern. Danach verlangte die Teamführung, dass Norris den ersten Platz wieder an Piastri abtat. Das tat der 24-Jährige auch – allerdings erst nach langer Diskussion. Und für viele britische Berichterstatter stand fest: Teamchef Andrea Stella und seine Strategen hätten angesichts des WM-Stands – Norris belegt den zweiten Platz hinter Max Verstappen – den Briten gewinnen lassen sollen.

Doch davon will Norris selbst nichts hören. Er sagt: «Ich hätte das Rennen nicht anführen sollen. Oscar hat mich beim Start kalt erwischt und das Rennen kontrolliert. Und da er das ganze Rennen angeführt hat, gab es auch keinen Grund, warum das Team ihn hätte bitten sollen, mich nach vorne zu lassen. Ich weiss nicht, an welchem Punkt so etwas zu rechtfertigen wäre – wenn der Abstand zu Max nur noch 15 oder 10 Punkte beträgt – das ist auch nicht meine Entscheidung.»

«Aber wenn das Team mich aus strategischen Gründen zuerst an die Box geholt hat, nur um sicherzugehen, dass ich die Position halten kann, dann ist das eine ganz andere Situation. Oscar hat den Sieg verdient und auch geholt, so einfach ist das», stellt der Rennfahrer aus Bristol klar. Er wolle keinen Nummer-1-Status, betonte er daraufhin. «Ich muss mir das verdienen und schneller als alle anderen sein. Daran hat sich meiner Meinung nach nichts geändert.»

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0