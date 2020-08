WM 2020: Mit Türkei, drei Arabien-GP – und Fans!

​Formel-1-CEO Chase Carey bestätigt vier weitere WM-Läufe in der Corona-verkürzten Saison 2020: Der Grosse Preis der Türkei kehrt zurück, zum Schluss wird drei Mal in Arabien gefahren. Mit Fans!

Wochenlang hatte Formel-1-CEO Chase Carey gehofft, im November WM-Läufe in Asien durchführen zu können. Das wird nicht passieren. Sein Plan B: Comeback von Istanbul und ein reicheres Programm in Arabien.

Nach den Rennen in Europa wollte Serien-CEO Carey eigentlich im November mindestens zwei Rennen in Asien durchführen, geplant war China, geplant war Vietnam, angedacht war sogar eine Rückkehr nach Malaysia, aber Corona hat alles durcheinandergebracht. Und so hat sich der US-Amerikaner längst einen Plan B zurechtgelegt; der besteht darin, den früheren GP-Schauplatz Istanbul Park wiederzubeleben – und dann drei Mal in Arabien zu fahren.

Die Formel 1 gibt bekannt: «Wir können bestätigen, dass ein Teil des umgebauten Programms 2020 vor Fans stattfinden wird. Wir arbeiten derzeit mit den GP-Veranstaltern, was Details angeht. Wir wollen so vielen Zuschauern als möglich den Besuch erlauben, allerdings immer unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Die Situation in Sachen Corona bleibt fliessend, daher stehen wir in engem Kontakt mit Gesundheitsbehörden und Veranstaltern, um auf dem letzten Stand zu sein.»

In der Türkei fanden von 2005 bis 2011 sieben Grosse Preise statt. Die Formel 1 in der Türkei ist ein Prachtbeispiel einer verpassten Chance. Das ist sehr bedauerlich, denn der Rennkurs war anspruchsvoll und bei den Piloten sehr beliebt. Leider war die Strecke zu weit von der Stadt Istanbul entfernt. Den meisten Türken schien es völlig schnuppe zu sein, dass in ihrem Land ein Autorennen stattfindet. Nach 2011 war Schluss.



Wenn alle Rennen wie nun geplant durchgeführt werden können, besteht die WM 2020 aus 17 Läufen.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

15. November: Grand Prix der Türkei (Intercity Istanbul Park)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Rolex Sakhir Grand Prix (Bahrain International Circuit)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)